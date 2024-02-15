MAAŞLAR GÜNCELLENDİ! SSK ve Bağ-Kur emeklileri E-DEVLET üzerinden görebiliyor! Yeni emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında maaşlarına yansıtılan %49.25'lik artışın sevincini yaşıyor. Bu artış, %37.57'lik zammın üzerine ek olarak %11.68 puanlık refah payını da içeriyor ve memur emeklilerinin aldığı zam oranına eşitlenmiş durumda. Ayrıca, taban aylık ödemesi 10 bin liraya yükseltildi. Ancak, bu ek zam Ocak ayı maaş ödemelerine yetiştirilemediği için, fark sonradan emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Milyonlarca emekli, bu ek zam farklarını 6-7 Şubat tarihlerinde aldı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında gerçekleştirilen %49.25'lik maaş artışı, büyük bir sevinç kaynağı oldu. Bu artış, milyonlarca emeklinin maaşlarına olumlu bir etki sağladı.
Yapılan ek zam farkları ise Şubat ayının başında emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Böylece, Ocak ayı içinde yetiştirilemeyen ödemeler telafi edilmiş oldu. Emekliler, bu zam farklarını almanın mutluluğunu yaşamaktadır.
ŞUBAT AYI ÖDEMELERİ
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Şubat ayı aylıklarını, ek zamların yansıtıldığı şekilde, ayın 17'sinden itibaren hesaplarında görebilecekler.
SSK emeklileri 17-26 Şubat, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Şubat tarihleri arasında, Aralık ayına göre %49.25 artırılmış aylıklarını ve üzerinden hesaplanan %4-5 ek ödemelerini alacaklar.
E-DEVLET ÜZERİNDEN AYLIK BİLGİLERİ GÖRÜLÜYOR!
Emeklilerin aylık bilgileri, e-Devlet üzerinde güncellendi. 'Emekli Aylık Bilgisi' ve 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümlerinde, emekliler yüzde 49.25 zamlı maaş tutarlarını, ek ödeme tutarlarını ve toplam alacaklarını görebiliyorlar.
TEMMUZ AYINDA BEKLENEN ZAM!
Emekliler, Temmuz ayında da bir zam daha alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklar. Zammın oranı, Temmuz ayının başında açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ARTIK E-DEVLET'TE
Çalışanlar da artık emeklilikte alacakları maaşı e-Devlet üzerinden kolayca hesaplayabiliyor. Daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama işlemi, artık e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Kullanıcılar, SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı hesaplama bölümlerini kullanarak, tahmini emekli aylıklarını öğrenebiliyorlar.
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