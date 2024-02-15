MAAŞLAR GÜNCELLENDİ! SSK ve Bağ-Kur emeklileri E-DEVLET üzerinden görebiliyor! Yeni emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında gerçekleştirilen %49.25'lik maaş artışı, büyük bir sevinç kaynağı oldu. Bu artış, milyonlarca emeklinin maaşlarına olumlu bir etki sağladı.

Yapılan ek zam farkları ise Şubat ayının başında emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Böylece, Ocak ayı içinde yetiştirilemeyen ödemeler telafi edilmiş oldu. Emekliler, bu zam farklarını almanın mutluluğunu yaşamaktadır.