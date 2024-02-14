FED ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed faiz indirimine gidecek mi? İşte piyasaları etkileyecek kritik toplantının tarihi…
2024 Şubat ayına yaklaşırken, küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını heyecanla beklemeye başladı. ABD'deki enflasyonun tahminlerin üzerinde gelmesiyle birlikte, altın fiyatları düşüş yaşadı. Bu düşüş, yatırımcıların gözlerini Şubat ayındaki FED toplantısına çevirmesine neden oldu. Ocak ayında FED, faiz oranını yüzde 5.50'de sabit bıraktı, ancak Fed Başkanı Jerome Powell, "Politika faiz oranımız büyük olasılıkla tepe noktada. Eğer ekonomi beklendiği gibi gelişirse, faizleri bu yıl düşürebiliriz" şeklinde bir mesaj verdi. İşte piyasaları etkileyecek olan FED toplantısının merak edilen tarihi…
2024 Şubat'ında FED'in faiz kararı, ekonomik piyasalarda merakla beklenen bir konu haline geldi. Önceki ay faiz oranını değiştirmeyen FED'in, önümüzdeki toplantısında vereceği kararın altın, dolar ve petrol gibi temel ekonomik göstergeler üzerinde etkisi olması bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve diğer küresel merkez bankalarının faiz indirimine gitme ihtimali, piyasalarda dalgalanmaya sebep oluyor ve yatırımcılar bu durumu yakından izliyor. Peki, 2024 Şubat FED faiz toplantısı ne zaman? İşte, ayrıntılar.
FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Yayınlanan takvime göre şubat ayı içerisinde FED toplantısı gerçekleştirilmeyecek. En yakın FED faiz toplantısı 19-20 Mart tarihlerinde yapılacak. Mart ayı faiz kararı da 20 Mart tarihinde belli olacak.
OCAK AYI FED TOPLANTISINDA NE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası (Fed), gösterge faiz oranını yüzde 5,50 olarak belirledi ve bu karar oybirliğiyle alındı. Fed, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlediğine "daha fazla güven" duyulana kadar faiz indirimi yapmayı planlamıyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması konusundaki risklerin daha dengeli hale geldiğini değerlendirdi. Fed, ekonomistlerin ve piyasa gözlemcilerinin tahminlerine paralel olarak faiz artışlarını askıya almayı sürdüreceğini açıkladı.
FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ
FED 2024 yılında 8 faiz kararı toplantısı gerçekleştirecek. ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri şu şekilde;
19-20 Mart2024,
30 Nisan-1 Mayıs 2024,
11-12 Haziran 2024,
30-31 Temmuz 2024,
17-18 Eylül 2024,
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 2024
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