FED ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed faiz indirimine gidecek mi? İşte piyasaları etkileyecek kritik toplantının tarihi…

2024 Şubat'ında FED'in faiz kararı, ekonomik piyasalarda merakla beklenen bir konu haline geldi. Önceki ay faiz oranını değiştirmeyen FED'in, önümüzdeki toplantısında vereceği kararın altın, dolar ve petrol gibi temel ekonomik göstergeler üzerinde etkisi olması bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve diğer küresel merkez bankalarının faiz indirimine gitme ihtimali, piyasalarda dalgalanmaya sebep oluyor ve yatırımcılar bu durumu yakından izliyor. Peki, 2024 Şubat FED faiz toplantısı ne zaman? İşte, ayrıntılar.