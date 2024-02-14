100 milyar doları aştı! Bakan Ömer Bolat rekoru duyurdu: İhracatta bir ilk
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından cari işlemler hesabı aralık verileriyle ilgili paylaşımda bulundu. Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar barajına erişildiğini ifade eden Bolat, 2023'ün ikinci yarısındaki dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında iyileşme gerçekleşeceğini ifade etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildiğini, 2023'ün ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında önemli iyileşme gerçekleştiğini bildirdi.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cari işlemler hesabı aralık ayı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cari işlemler açığının 2023 aralık ayında yüzde 65,2 azalışla 2,1 milyar dolara, 2023'ün tamamındaysa yüzde 8 azalarak 45,2 milyar dolara gerilediğini anımsatan Bolat, "Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi. 2023'ün ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında önemli bir iyileşme gerçekleşti. Cari işlemler açığındaki düşüşün 2024 yılında da devam etmesi beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Bolat, 2023'ün mayıs ayında 60,1 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığının sonraki aylarda 14,9 milyar dolar azalarak aralık itibarıyla 45,2 milyar dolara gerilediğini, geçen yıl temmuz ayından itibaren yıllıklandırılmış dış ticaret açığının her ay düştüğünü, böylelikle yıllıklandırılmış cari işlemler açığının her ay azalarak olumlu trend kaydettiğini aktardı.
SEYAHAT GELİRLERİ REKOR TAZELEDİ
Aralıkta da cari açıktaki gerilemede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 43,2 azalarak 4,6 milyar dolar olmasının etkili olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:
"Hizmet gelirleri 2023'te 100 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 48 milyar dolara ulaşarak rekorunu yeniledi. Ticaret Bakanlığı olarak, mal ve hizmet ihracatını artırmak için uygulamaya koyduğumuz ihracat stratejileri ve sunduğumuz desteklerle birlikte yerli üreticileri haksız rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla, cari işlemler hesabında izlenen olumlu eğilimin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı paydaşlarımızla işbirliği içinde sürdürüyoruz. İnovasyon, üretim, yatırım, istihdam, ihracat, adil bölüşüm kapsamında şekillenen politikalarımızla, Türkiye ekonomisini daha rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız. Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme ile sürdürülebilir refah artışı için gerekli makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi hedefliyoruz."
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