Çinli turist rotasını Türkiye’ye kırdı! 7 kat artış bekleniyor







1000 DOLAR HARCIYORLAR

Çinli turistin sahil değil kültür turizmi için geldiğine dikkati çeken Körükçü, "İstanbul'da inip Çanakkale, Kuşadası, Pamukkale, Antalya, Konya, Kapadokya, Safranbolu'yu dolaşıp yine İstanbul'dan dönüyorlar. Çinliler ortalama 8 gece konaklıyor. Müze ve ören yerlerini ziyaret ediyorlar. Burada alışveriş de yaptıkları için bölge esnafına ciddi katkı sağlıyorlar. Bir Çinli turistin ortalama bıraktığı gelir 800 ila 1.200 dolar arasında değişiyor" diye konuştu.