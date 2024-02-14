Zamlı Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı aile destek ödemesi ne kadar oldu? Sorgulama ekranı...

HANE İÇİNDEKİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?

Hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin her yıl belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olması durumunda, Mütevelli Heyetinin Kararına istinaden yardım başvurusu kabul edilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir.

Gelir seviyesi tespiti, hane yaklaşımı çerçevesinde yapılır ve hane geliri ile hanedeki kişi sayısı üzerinden, hane içindeki kişi başına düşen gelirin tespitini içerir. Bu nedenle hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri hesaplamaya dâhil edilir. Bu hesaplamada GSS Gelir Testi kapsamında kullanılan yöntem kullanılır. Bahse konu bilgiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri tabanlarındaki bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde edilir.