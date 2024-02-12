Nakitini bankaya koyan yaşıyor! Bomba etkisi 2024 Şubat'ta başladı! 100.000 TL'nin 32 günlük getirisi...
Bugünün ekonomik belirsizlikleriyle birlikte, birçok yatırımcı güvenli liman arayışına giriyor ve bu bağlamda banka mevduat hesaplarına yöneliyor. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesapları, kısa vadeli yatırım araçları arasında öne çıkıyor. Bu hesaplar, yatırımcılara güvenli bir liman sağlamanın yanı sıra cazip getiriler de sunarak dikkat çekiyor. Banka mevduat hesapları, merkez bankası garantisi altında olduğundan yatırımcılara sermayelerini güvence altına alma imkanı sağlayarak riskleri en aza indiriyor.
Bankalar, yalnızca uzun vadeli mevduat hesaplarına değil, kısa vadeli mevduatlar için de çeşitli kampanyalarla dikkat çekmekte. Bu kampanyalar, farklı yatırım sürelerine ve müşteri ihtiyaçlarına uygun alternatifler sunarak yatırımcıların ilgisini çekmeyi amaçlamakta. Özellikle günümüz ekonomik koşullarında, bankaların sunduğu yüksek faiz oranları, yatırımcılar için oldukça cazip fırsatlar sunmaktadır.
ING e-Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 3.747,95 TL
Vade Sonu Tutar: 103.747,95 TL
ON ON Plus
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 3.914,52 TL
Vade Sonu Tutar: 103.914,52 TL
Anadolubank Renkli Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 3.914,52 TL
Vade Sonu Tutar: 103.914,52 TL
DenizBank E-Mevduat
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 3.831,23 TL
Vade Sonu Tutar: 103.831,23 TL
Fibabanka Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 3.831,23 TL
Vade Sonu Tutar: 103.831,23 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 3.747,95 TL
Vade Sonu Tutar: 103.747,95 TL
Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi'nin Memati'siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun'u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor
- EKPSS-2024 BAŞVURU EKRANI ÖSYM | Engelli Kamu Personeli Seçme sınavı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?
- AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB duyurdu!
- KPSS 2024/4 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı hangi tarihte açılacak?
- SED ödemesi e-Devlet sorgulama ekranı | Şubat ayı 2024 ZAMLI SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek?
- Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in yeni sevgilisi bakın kimmiş! 23 yaşındaki yetenekli kaleci...
- Nakitini bankaya koyan yaşıyor! Bomba etkisi 2024 Şubat'ta başladı! 100.000 TL'nin 32 günlük getirisi...
- Emeklilere 2'li ödeme fırsatı verildi! 5.000+5.000 TL ek maaş tahsis numarası 2-4-6-8 olanlara yatacak! En geç martta...
- Matematik bulmacasını sadece IQ'su 150 üstü olanlar çözebilir! 7'lerin arasındaki 9'u 5 saniyede bul
- Dracula'nın kanlı gözyaşları o mektubu ortaya çıkardı! 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirten Kazıklı Voyvoda'ya Fatih Sultan Mehmet infazı!
- Şaban ayı İBADETLERİ 🤲 | Çekilecek zikir ve tesbihler! Şaban ayının ilk günü neler yapılır, hangi dualar okunur?
- AUZEF soru ve cevapları PDF 2024 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?