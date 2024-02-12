12 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Nakitini bankaya koyan yaşıyor! Bomba etkisi 2024 Şubat'ta başladı! 100.000 TL'nin 32 günlük getirisi...

Nakitini bankaya koyan yaşıyor! Bomba etkisi 2024 Şubat'ta başladı! 100.000 TL'nin 32 günlük getirisi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
ABONE OL
Nakitini bankaya koyan yaşıyor! Bomba etkisi 2024 Şubat’ta başladı! 100.000 TL’nin 32 günlük getirisi...

Bugünün ekonomik belirsizlikleriyle birlikte, birçok yatırımcı güvenli liman arayışına giriyor ve bu bağlamda banka mevduat hesaplarına yöneliyor. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesapları, kısa vadeli yatırım araçları arasında öne çıkıyor. Bu hesaplar, yatırımcılara güvenli bir liman sağlamanın yanı sıra cazip getiriler de sunarak dikkat çekiyor. Banka mevduat hesapları, merkez bankası garantisi altında olduğundan yatırımcılara sermayelerini güvence altına alma imkanı sağlayarak riskleri en aza indiriyor.

Bankalar, yalnızca uzun vadeli mevduat hesaplarına değil, kısa vadeli mevduatlar için de çeşitli kampanyalarla dikkat çekmekte. Bu kampanyalar, farklı yatırım sürelerine ve müşteri ihtiyaçlarına uygun alternatifler sunarak yatırımcıların ilgisini çekmeyi amaçlamakta. Özellikle günümüz ekonomik koşullarında, bankaların sunduğu yüksek faiz oranları, yatırımcılar için oldukça cazip fırsatlar sunmaktadır.

ING e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 3.747,95 TL
Vade Sonu Tutar: 103.747,95 TL

ON ON Plus

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 3.914,52 TL
Vade Sonu Tutar: 103.914,52 TL

Anadolubank Renkli Hesap

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 3.914,52 TL
Vade Sonu Tutar: 103.914,52 TL

DenizBank E-Mevduat

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 3.831,23 TL
Vade Sonu Tutar: 103.831,23 TL

Fibabanka Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 3.831,23 TL
Vade Sonu Tutar: 103.831,23 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 3.747,95 TL
Vade Sonu Tutar: 103.747,95 TL

Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA