Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
Aile ve Gençlik Fonu'nun yapısını, kapsamını ve çalışma esaslarını içeren yönetmelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Fon, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerle desteklenecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, Aile ve Gençlik Fonu'nun çalışma usul ve esasları, fonun kaynakları ile fondan yapılacak kaynak aktarımlarına ilişkin hususlar belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurulan Fon ile aile müessesinin güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanması amaçlanıyor.
Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşacak.
Fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat ile verilen diğer yetkileri kullanacak.
Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hissesinin yüzde 20'si, Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hakkının yüzde 20'si, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlar, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlar ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış yardım ve hibelerden oluşuyor.
Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler, altışar aylık dönemler halinde kamuoyuyla paylaşılacak.
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