Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı!

Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşacak.