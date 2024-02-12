İşsizlik yılı tek hanede kapattı! İstihdamda artış... TÜİK Aralık 2023 dönemi işgücü istatistikleri
Son dakika haberine göre TÜİK, Aralık 2023 dönemine ait işgücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre aralık ayında işsizlik bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. Bu sonuçla işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %12,0 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Aralık 2021 - Aralık 2023 (%)
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,8 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak %48,8 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Aralık 2021 - Aralık 2023 (%)
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1 iken kadınlarda %36,3 oldu.
GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %15,5 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %15,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,5, kadınlarda ise %22,8 olarak tahmin edildi.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,7 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Aralık 2021 - Aralık 2023 (Saat)
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %24,7 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artarak %24,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,9 olarak tahmin edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in yeni sevgilisi bakın kimmiş! 23 yaşındaki yetenekli kaleci...
- Nakitini bankaya koyan yaşıyor! Bomba etkisi 2024 Şubat'ta başladı! 100.000 TL'nin 32 günlük getirisi...
- Emeklilere 2'li ödeme fırsatı verildi! 5.000+5.000 TL ek maaş tahsis numarası 2-4-6-8 olanlara yatacak! En geç martta...
- Matematik bulmacasını sadece IQ'su 150 üstü olanlar çözebilir! 7'lerin arasındaki 9'u 5 saniyede bul
- Dracula'nın kanlı gözyaşları o mektubu ortaya çıkardı! 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirten Kazıklı Voyvoda'ya Fatih Sultan Mehmet infazı!
- Şaban ayı İBADETLERİ 🤲 | Çekilecek zikir ve tesbihler! Şaban ayının ilk günü neler yapılır, hangi dualar okunur?
- AUZEF soru ve cevapları PDF 2024 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- EYT çıkmayana emeklilikte B planı devrede! Şartlar sıralandı: 2000-2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Malulen, borçlanma, kısmi...
- Gençlere 150.000 TL'lik faizsiz kredi imkanı! Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 yıl ödemesiz, 4 yıl vade imkanı...
- SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 12-13-14-15-16 Şubat'ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...
- Şaban ayı hadisli, ayetli mesajlar 2024 | Eşe, dosta, anneye, babaya özgün, dualı, uzun, kısa "hoş geldin" sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden yeni tahmin haritası! İl il uyarı geldi: Kuvvetli yağışlar geri geliyor | 10-14 Şubat 2024