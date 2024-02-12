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Bakan Mehmet Şimşek'ten kira fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama: Artışın önüne geçilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.02.2024
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Bakan Mehmet Şimşek’ten kira fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama: Artışın önüne geçilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Şimşek, orta vadede konut arzının artırılarak kiralardaki fiyat artışının önüne geçileceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını bildirdi.

Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

2018'in Kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirten Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.

Şimşek, 2023'ün Eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının Ekim ayında yüzde 7,91'e, Kasım ayında yüzde 5,97'ye ve Aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."

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