İşsizlik maaşı hesaplama 2024 | Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler?
2024 yılında, asgari ücret artışlarıyla birlikte işsizlik aylığı taban ve tavan ücretleri de yükseldi. İşsizlik aylığı, çalışanların son 4 aylık prime esas kazançlarına göre belirlenir ve bu kazançlar doğrultusunda ödenek hesaplanır. Ocak ayında yapılan asgari ücret artışları, işsizlik aylığı ödemelerini etkileyerek hem taban hem de tavan ücretlerinin artmasına yol açtı.
İşsizlik maaşı, işini kaybetmiş bireylere sağlanan bir destek mekanizmasıdır ve kişinin son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigorta primi ödemiş olması gerekmektedir. Bu ödeme koşulu, işsizlik sigortasından yararlanabilmek için belirlenen bir ön şarttır ve kişinin işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi için geçerlidir. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı genellikle asgari ücretin yüzde 40'ı olarak belirlenir. Peki işsizlik sigortası almanın şartları nelerdir?
2024 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?
İşsizlik ödeneği alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplanıyor. Yeni asgari ücretle beraber işsizlik ödeneğinde taban tutar 7.940,33, tavan tutar 15.880,66 oldu.
İşsizlik ödeneği 2023 yılında taban tutar 5 bin 365,60 TL, tavan tutar 10 bin 731,20 TL şeklinde hesaplanıyordu.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
📌Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
📌Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
📌Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
📌Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
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- İşsizlik maaşı hesaplama 2024 | Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler?
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