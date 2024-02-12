İşsizlik maaşı hesaplama 2024 | Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler?

İşsizlik maaşı, işini kaybetmiş bireylere sağlanan bir destek mekanizmasıdır ve kişinin son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigorta primi ödemiş olması gerekmektedir. Bu ödeme koşulu, işsizlik sigortasından yararlanabilmek için belirlenen bir ön şarttır ve kişinin işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi için geçerlidir. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı genellikle asgari ücretin yüzde 40'ı olarak belirlenir. Peki işsizlik sigortası almanın şartları nelerdir?

2024 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?