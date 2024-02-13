Kiralarda fahiş artışı durduracak 3 formül! Arz nasıl artacak? Ev alana ödeme kolaylığı olacak mı?
Son dönemde kira fiyatlarında yaşanan fahiş yükselişi durduracak 3 formül açıklandı. Konut arzını artıracak tedbirler alınabileceği belirtilirken, yeni konutlarda vatandaşa ödeme kolaylığı sağlanması da gündeme geldi. Sektör yetkilileri kiraları düşürecek formüllerle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bazı bölgelerde kira fiyatlarında düşüş, durağanlık görülmüştü. Ancak yıl ortalamalarına baktığımızda ise kira fiyatlarındaki genel artış dikkat çekmişti. Merkez Bankası'nın Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda ise ocak ayında kira fiyatlarının sözleşme yenileme sayısındaki yükseliş kaynaklı etkilerle yüzde 11,46 ile önemli ölçüde yükseldiği belirtilmişti. Konuyla ilgili son açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.
Bakan Şimşek kira fiyatlarındaki artışı durduracak 3 modelden bahsetti. Bakan Şimşek, "Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacak" dedi.
"DAR GELİRLİYE KONUT GÜNDEMDE"
Peki konut arzı nasıl artırılacak, konut arzını teşvik etmek için Hazine arazileri nasıl tahsis edilecek, yeni yapılacak konutların vatandaşlara erişimini kolaylaştırmak için bir ödeme kolaylığı olacak mı?
Konuyla ilgili beklentileri uzmanlar değerlendirdi. Bakan Şimşek tarafından bahsedilen 3 modelle ilgili açıklama yapan uzmanlar, "Özellikle Hazine ve Maliye Bakanımızın yaptığı açıklamalara baktığımızda önemli başlıkları görüyoruz. Bu başlıkları incelediğimizde gerek satılıkta gerekse de kiralıkta fiyatların düşebilmesi için yeni konut arzının sağlanmasına yönelik değerlendirmeler paylaşılıyor. Ayrıca deprem bölgesinde yeni üretilen konutların da bu konut arzına fayda sağlanacağı değerlendiriliyor diyebiliriz. Bu başlıkların yanı sıra da gene dar gelirli vatandaşların konuta erişimlerinin kolaylaştırılması orta vadeli programda olduğu gibi Bakanlığımızın gündeminde yer alıyor." ifadelerini kullandı.
HAZİNE ARAZİLERİ NASIL TAHSİS EDİLECEK?
Hazine arazilerinin kentsel dönüşüm kapsamında nasıl tahsis edilebileceği ile ilgili de konuşan yetkililer, "6 Şubat tarihinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın Görev ve Yetkileri İle Taşra Teşkilatının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştı.
Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne uygulama alanında Hazine mülkiyetinde olan taşınmazların Başkanlığa devri, bu taşınmazların kanun kapsamında kullanılmak üzere Başkanlık tarafından TOKİ'ye veya idareye devri ve bu taşınmazlar üzerinde kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yeni taşınmazların üçüncü şahıslara devri ve tescili ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek başlığında bir görevlendirme de yapıldı." açıklamasında bulundu.
"DEVREDİLEN ARAZİLER MERCEK ALTINDA"
Bu kapsamda devredilen arazilerin takip edilmesinin de gündemde olduğunu belirten uzmanlar, "Hatta bu kapsamda devredilen yerlerin de önemli seviyede takip edilmesi öngörülüyor. Uygulama alanında 'Hazine mülkiyetinde olup kanun kapsamında TOKİ'ye veya idareye devredilen taşınmazlardan, devir tarihinden itibaren üç yıl içinde ve gerekli görülen hallerde uzatılan süre içinde maksadına uygun olarak kullanılmadığı tespit edilen taşınmazların kanun kapsamında kullanılmak üzere Başkanlığa devredilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek' maddesi de maksada uygun kullanımların takip edilmesini hedefliyor.
Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün görevleri kapsamında da devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların tespit edilmesine ve bu alanların tapuda Hazine adına tescil edilip Başkanlığa devredilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak sorumluluğu yer alıyor." dedi.
"BOŞ HAZİNE ARAZİLERİ ALTERNATİF OLACAK"
Konut arzını artırmada boş hazine arazilerine konut yapımının önemli bir alternatif olacağına dikkat çekilirken, "Özellikle boş olan Hazine arazilerinin yeni konut yapımında öncelikli bir alternatif oluşturacağını ifade edebiliriz." denildi.
"75 BİN KONUTUN TESLİMİ PLANLANIYOR"
Deprem bölgesinde yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye devam ederken, uzmanlar kısa süre içerisinde 75 bin konutun teslim edilmesinin planlandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından o bölgede de özellikle yeni konut üretimi devam ediyor. İnşası biten ve hak sahipliği belirlenen 75 bin konutun mart ayının ortasına kadar ise teslimi planlanıyor.
"2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, FAİZSİZ KREDİ VERİLİYOR"
Yerinde dönüşüm kampanyasının da konut arzını artıracağına vurgu yapan uzmanlar, "Şu anda 207 bin konutun rezerv alanlarda inşası hızla devam ediyor. Ayrıca deprem bölgesinde depremzedeler için 'Yerinde dönüşüm' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında inşa edilecek yapılar için 1.500.000 TL seviyesinde 750 bini hibe ve 750 bini krediler 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak kredi veriliyor." dedi.
Milliyet'in haberine göre bu kapsamda yeni konutların ödemelerinde de desteklerle kolaylık sağlanabileceği kaydedildi. Bu konuda dönüşüm kampanyalarıyla beraber kira yardımı yapıldığını da belirten uzmanlar, "Üretim maliyetlerinin yükselmesine Yeni konutların üretim maliyetleri her geçen gün artıyor. Özellikle çalışan maliyetleri başta olmak üzere bazı desteklerin konut üretiminde kolaylaştırılmasına ihtiyacımız var. Hükümetin desteklerinin özellikle kentsel dönüşüm kapsamında verilecek destekler ile öne çıkacağını değerlendiriyorum.
Tabi bu durum aslında kiralık daireye olan talebi artıracağı gibi yeni konut arzına da ancak sınırlı ölçüde destek olabileceğini değerlendiriyorum. Gerek deprem bölgesindeki "Yerinde Dönüşüm" hibeleri ve verilecek kredi destekleri gerekse de İstanbul için "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında hibe, tahliye ve kredi destekleri daha çok kaynakların buralarda kullanılmasına imkan tanıyacak.
Ayrıca artan kira desteklerini de unutmamak gerekiyor ki 18 ay boyunca bölgelere göre değişen oranlarda kira yardımları da sürüyor." ifadelerini kullandı.
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