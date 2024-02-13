Kiralarda fahiş artışı durduracak 3 formül! Arz nasıl artacak? Ev alana ödeme kolaylığı olacak mı?

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bazı bölgelerde kira fiyatlarında düşüş, durağanlık görülmüştü. Ancak yıl ortalamalarına baktığımızda ise kira fiyatlarındaki genel artış dikkat çekmişti. Merkez Bankası'nın Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda ise ocak ayında kira fiyatlarının sözleşme yenileme sayısındaki yükseliş kaynaklı etkilerle yüzde 11,46 ile önemli ölçüde yükseldiği belirtilmişti. Konuyla ilgili son açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Bakan Şimşek kira fiyatlarındaki artışı durduracak 3 modelden bahsetti. Bakan Şimşek, "Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacak" dedi.