İlk Evim kampanyası geri ödeme taksit tablosu! 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?
Yeni bir evin kapılarını aralamayı hayal edenler için müjdeli haberler var. Düşük faizli konut kredisi imkanları, ev sahibi olmak isteyenlerin umutlarını yeniden yeşertiyor. Bu fırsatın ilk müjdesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yılmaz'ın açıklaması, ev almayı düşünen binlerce kişi arasında büyük bir heyecan yarattı ve şartlar ile başvuru tarihleri sabırsızlıkla beklenmeye başlandı.
İlk ev sahibi olmak isteyenler için düşük faizli konut kredisi sunulması beklenen İlk Evim kampanyasıyla ilgili başvuru şartları ve tarihleri yakından takip ediliyor. Ev alma hayali kuran bireyler için umut ışığı olan bu kampanyanın detaylarına ilk olarak Cevdet Yılmaz tarafından açıklık getirilmişti. İlk ev alacaklara yönelik düşük faizli konut kredisi kampanyası, ev sahibi olma hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı?
KAMPANYA DETAYLARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyasıyla ilgili çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Bu kampanyanın yıl sonuna kadar Meclis gündemine gelmesi ve konuyla ilgili detayların netleşmesi öngörülüyor.
KREDİ İMKANI
İlk kez ev alacaklara yönelik düşük faizli kredi imkanı, Orta Vadeli Program kapsamında sunulacak. Faiz oranının yüzde 1.20 olması beklenirken, bu kredi hiç evi olmayanlar için geçerli olacak. Kredi vadesi 15 yıl olarak düşünülüyor ve 180 aya kadar vadelendirme imkanı da olabilir.
BAŞVURU VE DETAYLAR
Başvuru şartları ve diğer detaylar netleştikçe güncel bilgiler paylaşılacak. Kampanyadan yararlanacak kişiler için kredi miktarı belirlenirken, evin ekspertiz değeri dikkate alınacak ve muhtemelen mevcut oranların artırılması hedefleniyor.
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:
"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.
Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."
ÖRNEK HESAPLAMA
Kredi türü: Konut kredisi
Kredi tutarı: 2.000.000 TL
Kredi vadesi: 180 ay
Faiz oranı: 1.20
Aylık Taksit: 27.174,45 TL
Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL
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