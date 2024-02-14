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BENZİNE ZAM! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak! İşte güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları….

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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BENZİNE ZAM! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak! İşte güncel Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları….

Benzine zam geliyor! Geçtiğimiz 12 Şubat 2024 Pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 2,56 TL zam yapılmıştı. Brent petroldeki hareketlilik benzinin de fiyatlarının yukarı yönde hareket etmesine neden oldu. İşte güncel ve zamlı akaryakıt fiyatları

Benzinin litre fiyatına zam haberi geldi. Brent petrolde yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarında yansımaya devam ediyor. Bilindiği üzere Pazartesi günü motorinin litre fiyatına yapılan 2.56 TL zam sonrası motorin pompada 44,35 TL'ye yükselmişti. Bu gece yarısında itibaren ise benzinin pompa fiyatına zam yansıması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için Motorin (Dizel), Benzin ve LPG güncel fiyatları….

BENZİNE 1,79 TL ZAM!

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1,79 TL zam yapılması bekleniyor.

Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı 39,43 TL'den 41,22 TL'ye yükselecek.

MOTORİNE 2,56 TL ZAM YAPILMIŞTI!

Motorinin litre fiyatına Pazartesi gece yarısı itibari ile 2.56 TL zam yapılmıştı. Yeni zamla birlikte motorin 41,79 TL'den 44,35 TL'ye yükseldi.

LPG fiyatlarında şimdilik herhangi bir değişiklik olmayacak

14 ŞUBAT 2024 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul akaryakıt fiyatları;

Benzin: 39,43 TL

Motorin: 44,34TL

LPG: 20,67 TL

Ankara akaryakıt fiyatları;

Benzin: 40,13 TL

Motorin: 45,01 TL

LPG: 20,69 TL

İzmir akaryakıt fiyatları;

Benzin: 40,33 TL

Motorin: 45,30 TL

LPG: 20,39 TL

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