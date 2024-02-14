BENZİNE ZAM! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak! İşte güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları….

Benzinin litre fiyatına zam haberi geldi. Brent petrolde yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarında yansımaya devam ediyor. Bilindiği üzere Pazartesi günü motorinin litre fiyatına yapılan 2.56 TL zam sonrası motorin pompada 44,35 TL'ye yükselmişti. Bu gece yarısında itibaren ise benzinin pompa fiyatına zam yansıması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için Motorin (Dizel), Benzin ve LPG güncel fiyatları….

BENZİNE 1,79 TL ZAM!

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1,79 TL zam yapılması bekleniyor.

Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı 39,43 TL'den 41,22 TL'ye yükselecek.