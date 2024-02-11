Gençlere 150.000 TL'lik faizsiz kredi imkanı! Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 yıl ödemesiz, 4 yıl vade imkanı...
Gençlerin ve ailelerin geleceğini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla yeni bir adım atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte, Aile ve Gençlik Fonu'nun yapısı ve uygulanması resmen yürürlüğe girdi. Bu önemli gelişme, yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerin kullanılmasıyla desteklenecek olan fonun hayata geçmesini sağlıyor. Yönetmelik kapsamında belirlenen hükümler doğrultusunda, yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz olarak 150 bin lira tutarında kredi verilecektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda onaylanan Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi'nin ardından, fonun yapısını ve uygulanmasını belirleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu önemli gelişmeyle birlikte, fonun nasıl işleyeceği ve hangi prensipler doğrultusunda kullanılacağı resmi olarak belirlenmiş oldu.
2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla evlenecek çiftlere kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, fonun yapısına ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Fona petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen devlet gelirlerinin bir bölümü aktarılacak. Projelere ve göre fona katarılan miktarın payı yükseltilecek.
Aile ve gençlik fonu kapsamında gençlerin girişimciliğe yönelik projeleri desteklenecek, aile kurmak isteyen gençlere faizsiz kredi imkanı sunulacak.
Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler ise her 6 ayda bir kamuoyu ile paylaşılacak.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ
Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta alınacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.
Bakan Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." açıklamasında buldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında; Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ve bu uygulamaya da 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacağı açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.
KURUL OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERECEK
Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.
Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.
Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.
Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
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