BTK’dan ortak şarj cihazı düzenlemesi! Tarih belli oldu | Yıllık 1 milyar 125 milyon TL tasarruf sağlanacak

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan etki değerlendirmesi araştırması kapsamında tüketicilere yapılan ankete göre tüketicilerin yüzde 46'sının 2 veya daha fazla yalnızca mobil telefon şarj cihazına sahip olduğu, yüzde 52'sinin 2 veya daha fazla yalnızca mobil telefon şarj kablosuna sahip olduğu görüldü. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama olarak, bir tüketici, yaklaşık üç cep telefonu şarj cihazına sahip iken, tüketicilerin yüzde 38'i en az bir kez mevcut şarj cihazlarının uyumsuz olması nedeniyle cep telefonlarını şarj edemediklerini bildirdi. Tüketiciler harici şarj aletlerine yılda yaklaşık 2,4 milyar euro harcıyor.