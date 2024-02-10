Türkiye'ye yatırım yağıyor! Tahvillere talep patladı Borsa İstanbul'da endeks 9 bin puan barajını ilk kez aştı
Ekonomide yapılan hamleler meyve vermeye devam ederken, Türk varlıklarına talepte de adeta patlama yaşandı. Hazine'nin 2034 vadeli tahvil ihracına 3 kat, Varlık Fonu'nun tahviline ise 14 kat talep geldi. Borsada da yükseliş trendi sürerken, BIST 100 Endeksi 9 bin puan barajını aştı.
Siyasi istikrarın devamını sağlayan seçim sonuçları, yeni ekonomi yönetiminin para politikasındaki normalleşme adımları ile enflasyonla mücadeledeki kararlılığı, kredi notu görünümündeki iyileşmeler ve risk primindeki düşüş, yabancıların Türk varlıklarına ilgisini artırmaya devam ediyor. Geçen yılın son çeyreğinden bu yana geçen süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türk şirketlerinin yurtdışı piyasalardan sendikasyon ve tahvil ihraçları yoluyla sağladığı kaynak miktarı 22.5 milyar dolara ulaştı. Bu hafta içerisinde yurtdışında gerçekleşen borçlanmalara da yabancı yatırımcılar rekor talep gösterdi. Borsa İstanbul'da endeks dün 9 bin puanı geçti.
HAZİNE'YE 3 KAT TALEP
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsinden 2034 vadeli tahvilinde ihracı tutarı 3 milyar dolar oldu. İhraç tutarı, bakanlık hesaplarına 15 Şubat'ta girecek. 15 Mayıs 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7.625, getiri oranı yüzde 7.875 oldu. Hazine'nin 2023'ün haziran ayında gerçekleştirdiği 2.5 milyar dolarlık yeşil tahvil ihracında getiri oranı yüzde 9.3 olmuştu. Mart ayındaki 2 milyar 250 milyon dolarlık 2029 yılı vadeli tahvil ihracında ise getiri yüzde 9.50 seviyesinde gerçekleşmişti.
300 YATIRIMCI SIRAYA GİRDİ
İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 42'si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 27'si ABD, yüzde 20'si Orta Doğu, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından 3 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.
VARLIK FONU REKOR KIRDI
Türkiye Varlık Fonu'nun 500 milyon dolarlık tahvil ihracına da 7 milyar doların üzerinde talep geldi. Amerika dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S yapısında olan 5 yıl vadeli işlemin başlangıç fiyatı yüzde 9.125 oldu. İşlem, açılışın hemen ardından yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi. Peş peşe yapılan iki fiyat revizyonu sonrası getiri oranı yüzde 8.375'e çekildi. Tahvil ihracına ilgi, uluslararası piyasaların Türk ekonomisine ve yeni ekonomi politikalarına duyduğu güveni bir kez daha kanıtladı.
SERMAYE GİRİŞİNDE 10 YILIN REKORU KIRILACAK
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, hafta başında yayımladığı analizde Türkiye, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Brezilya, Polonya, Hindistan, Endonezya ve Rusya piyasalarına net sermaye akışının 200 milyar dolarla 2013'ten beri görülen en yüksek seviyeye çıkacağına işaret etti.
BORSA 9 BİN PUANI GEÇTİ
Hisse senedi ile tahvilbono piyasasına ekim ayının son haftasında başlayan yabancı yatırımcı girişi, hız kesmeden devam ediyor. 27 Ekim 2023-2 Şubat 2024 tarihleri arasındaki 14 haftada hisse senedi piyasasına 2 milyar 140 milyon dolarlık net yabancı girişi oldu. Yabancılar borsada 14 haftanın sadece birinde net satış yaptı. Artan yabancı girişinin etkisiyle Borsa İstanbul'da endeks dün 9 bin puanı geçerek tarihi rekor kırdı.
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