Teklif TBMM’de! Bunu yapan artık yandı! Turizmde yeni dönem





MESLEKTEN MEN

Rehber ya da seyahat acentalarının, hanutçuluk yapmasının da önüne geçilecek. Seyahat acentalarının, müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde belgeleri iptal edilecek. Bunlar 5 yıl süreyle seyahat acentalığı yapamayacak. Turist rehberleri 5 yıl içinde bu suçu iki kez işlerlerse meslekten geçici men, üç kez işlerlerse meslekten çıkarma cezası olacak. Ayrıca 25 bin ila 100 bin lira arasında para cezası da uygulanabilecek.