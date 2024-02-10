Bankada parası olanlar dikkat! Son tarih 31 Mayıs

TMSF, zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklarla ilgili açıklama yaptı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar için zaman aşımı süresinin 2013 yılından bu yana olan süre için 31 Mayıs 2024 olduğunu açıkladı.