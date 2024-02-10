Milyonlara çifte ikramiye! Yeni emekli olacak EYT'liler dikkat! Bu tarihi kaçırmayın
2024'te emekliler arasında 400 bin EYT'linin daha katılması bekleniyor. Emekli olacakların bayram ikramiyesinde ise emeklilik dilekçesi tarihi belirleyici olacak. Mart sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar çift ikramiye alacak. Emekli ikramiyesine yapılacak olası zamla birlikte alacakları toplam tutar 10 bin TL'yi bulabilecek.
Yaklaşık 16 milyon emeklinin yeni gündemi ikramiye oldu. Bu yıl ilki Nisan ayında verilecek bayram ikramiyelerinde ödeme dönemi yaklaşırken, tutarda artış yapılması gündeme geldi.
2023'TE DE YÜKSELTİLDİ
İkramiyede geçtiğimiz yıl da önemli adımlar atılmıştı. Önce bayram ikramiyesi tutarı yüzde 81.8 artışla bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan önce 2'şer bin liradan toplam 4 bin lira alırken; ayrıca Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle bir seferlik 5'er bin lira ikramiye verilmişti.
BEKLENEN ARTIŞ ARALIĞI
Bayram ikramiyelerinde bu yıl da artış hazırlığı var. Halen 2 bin lira olan emeklilerin bayram ikramiyesi, eğer Ocak ayı zam oranı yansıtılırsa 3 bin liraya, tutar geçen yıl verilen 100'üncü yıl ikramiyesiyle eşitlenirse 5 bin liraya yükselecek.
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre emekliler mevcut durumda 2 bayramda toplam 4 bin lira alırken, bu tutar artış tahminlerine göre 6 bin ile 10 bin lira aralığına çıkacak. İkramiye tutarındaki artış bu tahminlere göre yüzde 49.25 ile yüzde 150 arasında bekleniyor.
400 BİN YENİ EMEKLİ GELİYOR
Bu yıl yapılacak ikramiye ödemesinden 16 milyon emekli, dul ve yetimin yanı sıra bu yıl aylık bağlanacak kişiler de tarih kriterine uymaları halinde yararlanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon EYT'linin eklenmesiyle emekli sayısının 16 milyona çıktığını, 2024 yılı sonunda bu sayının 16 milyon 400 bine ulaşmasının beklendiğini açıklamıştı.
Yani bu yıl yaklaşık 400 bin kişinin daha emekli olması bekleniyor. Bu 400 bin kişi, başvuru tarihlerine göre ya bu yıl iki ikramiyeden de yararlanacak ya tek ikramiye alacak veyahut da önümüzdeki yıldan itibaren ikramiyeye kavuşacak.
YASADA NE DENİLİYOR?
Yasaya göre ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor.
Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Buna göre Mart sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.
Yani 31 Mart'a kadar emekli olanlar ya da başvuru yapanlar bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek.
31 MAYIS DA ÖNEMLİ
Bu yıl Kurban Bayramı da 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu bayram ikramiyesini alabilmek için de Mayıs ayı sonuna yani 31 Mayıs'a kadar emekli olmak ya da başvurunun yapılmış olması gerekiyor.
Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.
BU TARİHLERİ UNUTMAYIN
Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan
Tahmini ikramiye tarihi: 1-9 Nisan
Emeklilik başvurusu için son tarih: 31 Mart
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