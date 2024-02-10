Milyonlara çifte ikramiye! Yeni emekli olacak EYT’liler dikkat! Bu tarihi kaçırmayın

Yani bu yıl yaklaşık 400 bin kişinin daha emekli olması bekleniyor. Bu 400 bin kişi, başvuru tarihlerine göre ya bu yıl iki ikramiyeden de yararlanacak ya tek ikramiye alacak veyahut da önümüzdeki yıldan itibaren ikramiyeye kavuşacak.