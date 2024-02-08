Türkiye ile Katar arasında ticaret protokolü imzalandı! Yatırımlar 10 milyar dolara ulaştı

İmzalamış olduğumuz 1. Dönem JETCO Protokolü, ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerinden üçüncü ülkelerde iş birliğine; yeşil dönüşümden gümrük konularına ve ticareti geliştirecek faaliyetlere kadar pek çok farklı alana ilişkin son derece yapıcı görüşmelerimizin ve mutabakatımızın yansımasıdır. JETCO Protokolümüze ikili ticari ilişkilerin ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi amacıyla özel sektörlerimiz arasında iş birliği ve ziyaretlerin artırılması gerektiğini, ayrıca Katar'ın 2030 Vizyonu çerçevesinde müteahhitlik firmalarımızın Katar'da büyük altyapı ve üst yapı projelerini üstlenmeye hazır oldukları hususlarını derç etmiş bulunuyoruz. Bununla birlikte, hizmet sektörümüzün en önemli bileşenlerinden turizm ve sağlık turizmi alanlarında iş birliklerine hazır olduğumuz ve standardizasyon, akreditasyon ve metroloji alanlarında yetkili kurumlarımızın Katarlı muhatapları ile iş birliğine hazır olduklarını kayıt altına almamız bu hususların en kısa zamanda uygulamaya geçmesini sağlamak amaçlıdır" denildi.