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Türkiye ile Katar arasında ticaret protokolü imzalandı! Yatırımlar 10 milyar dolara ulaştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.02.2024 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
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Türkiye ile Katar arasında ticaret protokolü imzalandı! Yatırımlar 10 milyar dolara ulaştı

Türkiye ile Katar arasında Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi protokolü imzalandı. Protokolü Türikye adına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kadar adına ise Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Muhammed bin Hamad bin Qassim Al Abdullah Al Thani imzaladı. Yapılan açıklamada "İkili ilişkilerimizde hükümetlerimizin ve siyasi liderlerimizin çabaları ile yeni bir ivme yakalanmış ve iki ülkenin stratejik ortak olarak ilişkilerine devam etmesi sağlanmıştır. 2 ülkenin 2023 yılında ticaret hacminin yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaşmıştır. Çok yakın zamanda yürürlüğe girecek olan Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile beraber bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağı düşünülmektedir. Katar şirketlerinin ülkemizdeki yatırımları, 10 milyar dolara ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye- Katar Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) 1'inci toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde yapıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen heyetler arası toplantının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Muhammed bin Hamad bin Qassim Al Abdullah Al Thani JETCO protokolünü imzaladı. İkili imza töreni sonrası açıklama yapmazken, konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

"İKİ ÜLKENİN STRATEJİK ORTAK OLARAK İLİŞKİLERİNE DEVAM ETMESİ SAĞLANMIŞTIR"

Yapılan açıklamada "İkili ilişkilerimizde hükümetlerimizin ve siyasi liderlerimizin çabaları ile yeni bir ivme yakalanmış ve iki ülkenin stratejik ortak olarak ilişkilerine devam etmesi sağlanmıştır. Öte yandan, Türkiye-Katar 1. Dönem JETCO toplantısı vesilesiyle ikili siyasi ilişkilerimizde yakalanan bu olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimize de yansıtacağımıza inanıyoruz.

İmzalamış olduğumuz 1. Dönem JETCO Protokolü, ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerinden üçüncü ülkelerde iş birliğine; yeşil dönüşümden gümrük konularına ve ticareti geliştirecek faaliyetlere kadar pek çok farklı alana ilişkin son derece yapıcı görüşmelerimizin ve mutabakatımızın yansımasıdır. JETCO Protokolümüze ikili ticari ilişkilerin ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi amacıyla özel sektörlerimiz arasında iş birliği ve ziyaretlerin artırılması gerektiğini, ayrıca Katar'ın 2030 Vizyonu çerçevesinde müteahhitlik firmalarımızın Katar'da büyük altyapı ve üst yapı projelerini üstlenmeye hazır oldukları hususlarını derç etmiş bulunuyoruz. Bununla birlikte, hizmet sektörümüzün en önemli bileşenlerinden turizm ve sağlık turizmi alanlarında iş birliklerine hazır olduğumuz ve standardizasyon, akreditasyon ve metroloji alanlarında yetkili kurumlarımızın Katarlı muhatapları ile iş birliğine hazır olduklarını kayıt altına almamız bu hususların en kısa zamanda uygulamaya geçmesini sağlamak amaçlıdır" denildi.

"KATAR ŞİRKETLERİNİN ÜLKEMİZDEKİYATIRIMLAR, 10 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR"

Açıklamada ayrıca, "2 ülkenin 2023 yılında ticaret hacminin yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaşmıştır. Çok yakın zamanda yürürlüğe girecek olan Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile beraber bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağı düşünülmektedir. Katar şirketlerinin ülkemizdeki yatırımları, 10 milyar dolara ulaşmıştır. Ülkemiz; iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği alanlarının yanı sıra enerji, sağlık, turizm, ulaştırma, altyapı, finans ve turizm başta olmak üzere Katar'dan yatırım çekmektedir. Katar'ın ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirdiğini görmek bizleri memnun etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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