Borsa günü rekorla kapattı! BIST 100 endeksi günü 8.949,79 puandan tamamladı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,32 ile gıda içecek, tek gerileyen ise yüzde 5,10 ile sigorta oldu.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğüne yönelik sinyallerin sıcaklığını korumaya devam ettiğini belirterek, bu durumun Fed yetkililerinin açıklamalarında temkinli olmasına neden olduğunu bildirdi