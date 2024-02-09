Maaşı 20.000 TL altı olan tüm emeklilere piyango vurdu! C.tesi ve P.tesi 10.00’da IBAN’dan 14.150 TL ödeme

İYİLEŞTİRMELER GÜNDEME GELDİ

Bu dönemde, emeklilerin hayatlarını daha kolay ve rahat geçirmelerini sağlayacak çeşitli iyileştirmeler gündeme geldi. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin artırılması, elektrik, doğal gaz, su ve toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlarda indirimlerin sağlanması, kira desteği gibi destekler bu iyileştirmeler arasında yer alıyor.

Milletvekilleri ve parti teşkilatlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çok sayıda alternatifi içeren paket Başkan Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan, tek tek maliyet hesabına bakarak, önerilerden hangilerinin hayata geçirileceğine karar verecek.