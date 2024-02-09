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Haberler Ekonomi Haberleri Maaşı 20.000 TL altı olan tüm emeklilere piyango vurdu! C.tesi ve P.tesi 10.00’da IBAN'dan 14.150 TL ödeme

Maaşı 20.000 TL altı olan tüm emeklilere piyango vurdu! C.tesi ve P.tesi 10.00’da IBAN'dan 14.150 TL ödeme

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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Maaşı 20.000 TL altı olan tüm emeklilere piyango vurdu! C.tesi ve P.tesi 10.00’da IBAN’dan 14.150 TL ödeme

Emeklilik, Türkiye'de çalışan bireylerin hayatlarının belirli bir dönemine denk gelen önemli bir süreçtir. Emeklilik maaşı, emeklilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için büyük bir öneme sahiptir. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT sistemi kapsamındaki emekliler için sunulan bu ek ödemeler, emeklilik dönemini daha rahat geçirmelerini sağlayacak niteliktedir. Bu ödemeler, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeye ve ekonomik olarak daha güvende hissetmelerine katkı sağlayacaktır.

Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği müjdeli haber nihayet geldi. Zam farklarıyla ilgili detaylar merak edilirken, promosyon ödemelerinde de artış bekleniyor. Taban aylığın 10 bin lira olması, tüm emeklilerin en üst promosyon diliminden yararlanmasına imkan tanıdı. Bu gelişme, emeklilerin promosyon ödemelerinden daha fazla kazanç sağlamalarını ve ekonomik olarak daha güvende olmalarını sağlayacak. İşte promosyon detayları...

2024: EMEKLİLER YILI İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2024, Türkiye'de 'Emekliler Yılı' olarak ilan edildi. Bu adım, milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla önemli bir dönemeç olarak değerlendirildi.

İYİLEŞTİRMELER GÜNDEME GELDİ

Bu dönemde, emeklilerin hayatlarını daha kolay ve rahat geçirmelerini sağlayacak çeşitli iyileştirmeler gündeme geldi. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin artırılması, elektrik, doğal gaz, su ve toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlarda indirimlerin sağlanması, kira desteği gibi destekler bu iyileştirmeler arasında yer alıyor.

Milletvekilleri ve parti teşkilatlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çok sayıda alternatifi içeren paket Başkan Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan, tek tek maliyet hesabına bakarak, önerilerden hangilerinin hayata geçirileceğine karar verecek.

ŞUBAT AYI BANKA BANKA PROMOSYON TUTARLARI

ING BANK

ING Bank, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara özel sunulan kampanya ile ek koşulsuz 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunuyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatına eklenen 5.000 TL'ye kadar nakit promosyonla birlikte toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanma fırsatı sağlıyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, 1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında maaşını taşıyanlara özel olarak sunulan kampanya ile 15.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu ve çeşitli ödül fırsatları sunmaktadır.

İŞ BANKASI

İş Bankası, SGK emeklilerine özel 1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon ve birçok ayrıcalık sunmaktadır.

DENİZBANK

Denizbank, emeklilere maaşlarına göre 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapmaktadır.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, emeklilere özel olarak sunulan kampanya ile 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon fırsatları sunmaktadır.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA tarafından sunulan Emekli Promosyon Kampanyası, 1 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerliliğini koruyacak. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşını Garanti BBVA'dan alarak, 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon avantajından faydalanma imkanına ek olarak, kredi kartı ile yapılacak 500 TL'lik harcamaya karşılık 1.000 TL bonus fırsatı sunuluyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, dijital onay ile maaş taşıyan emeklilere özel 8.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartında yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sağlamaktadır.

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