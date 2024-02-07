TÜRK-İŞ’ten kamu işçisine ek zam talebi

"MİLLET BUNDAN MEMNUN OLDU MU? HAYIR. BEN DE OLMADIM"

TÜRK-İŞ yönetimi olarak Kamu Koordinasyon Kurulunun, bağlı sendikaların ve işçilerin görüşlerini her zaman dikkate aldıklarını vurgulayan Atalay, "Ek protokolün imzalanması konusunda TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu olarak ortak karar aldık. Sendikaların istemediği hiçbir işe imza atmamız mümkün değil. Bu, beklentileri karşılamadı. Millet bundan memnun oldu mu? Hayır. Ben de memnun olmadım." diye konuştu.

Atalay, kamu işçilerinin ücretlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Kamu işçisinin ücretleriyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç var. Bunun adına 'ek zam' mı dersiniz, 'iyileştirme' mi dersiniz. Bu yönde bir adım atılmalı. Bu enflasyon devam ettiği sürece iyileştirmenin de anlamı kalmıyor. Bir taraftan üç lira veriliyor, enflasyonla dört lira alınıyor."