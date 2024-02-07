TÜRK-İŞ'ten kamu işçisine ek zam talebi
TÜRK-İŞ, kamu işçisine ek zam ile ilgili talepte bulundu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada, "Kamu işçisinin ücretleriyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kamu işçisinin ücretleriyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç var. Bunun adına 'ek zam' mı dersiniz, 'iyileştirme' mi dersiniz. Bu yönde bir adım atılmalı." dedi.
Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü mayıs ayında imzalandıklarını anımsattı.
İmzalandığı dönemde bir hayli yüksek olan sözleşmedeki oranların yüksek enflasyon nedeniyle eridiğini belirten Atalay, TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nu toplayarak kayıpların giderilmesi için harekete geçtiklerini söyledi.
Atalay, bu süreçte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile kamu işçilerinin talebine dair görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.
"YÜZDE 32,57'LİK ARTIŞ YAPILMASINI SAĞLADIK"
Girişimleri sonucu, 29 Ocak'ta imzalanan ek protokolle ocak ayındaki ücret artışlarından sözleşme yürürlük tarihi farklı dönemlerde olan kamu işçilerinin de yararlandığını vurgulayan Atalay, bu sayede yaklaşık 230 bin kamu işçisinin ücretine yüzde 32,57'lik artış yapılmasını sağladıklarını dile getirdi.
Atalay, TÜİK tarafından ocak ayı enflasyonun yüzde 6,7 olarak açıklandığını hatırlatarak, "Ocak'tan sonra en az 10 puan kaybımız oluyor. Bu az bir kayıp değil. Bunu kök ücrete, ikramiyeye, 237 bin insana vurduğun zaman, 6 aylık maaşı ve 2 ikramiyeyi de eklediğin zaman büyük bir yekun tutuyor." dedi.
"MİLLET BUNDAN MEMNUN OLDU MU? HAYIR. BEN DE OLMADIM"
TÜRK-İŞ yönetimi olarak Kamu Koordinasyon Kurulunun, bağlı sendikaların ve işçilerin görüşlerini her zaman dikkate aldıklarını vurgulayan Atalay, "Ek protokolün imzalanması konusunda TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu olarak ortak karar aldık. Sendikaların istemediği hiçbir işe imza atmamız mümkün değil. Bu, beklentileri karşılamadı. Millet bundan memnun oldu mu? Hayır. Ben de memnun olmadım." diye konuştu.
Atalay, kamu işçilerinin ücretlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Kamu işçisinin ücretleriyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç var. Bunun adına 'ek zam' mı dersiniz, 'iyileştirme' mi dersiniz. Bu yönde bir adım atılmalı. Bu enflasyon devam ettiği sürece iyileştirmenin de anlamı kalmıyor. Bir taraftan üç lira veriliyor, enflasyonla dört lira alınıyor."
Çalışanların ücretleri üzerinden ödediği gelir vergisinin yüksekliğine de değinen Atalay, vergiyle ilgili haksız bir uygulama olduğunu dile getirdi. Atalay, "Bu durum sürdürülebilir bir şey değil. Bir işçinin aşağı yukarı 1,5 ücreti vergiye gidiyor. Bu doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.
Kamudaki taşeron işçilerin kadro taleplerinin devam ettiğini anımsatan Atalay, taşeron işçilere verilen kadro sözünün yerine getirilmesi gerektiğini de söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Depremzedelere kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı, son gün ne zaman? 2024 AFAD Afetzede kira yardımı ne kadar, kaç TL?
- Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi
- Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGPT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”
- TOKİ 132 KONUT SATIŞI CANLI İZLE | 6-7 Şubat 2024 TOKİ 26 ilde konut açık arttırma hak sahibi sonuçları...
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS Şubat ayı engelli memur atamaları nasıl yapılacak?
- Alper Gezeravcı bugün mü, ne zaman, saat kaçta dönecek? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu!
- MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI | MSÜ 2024 sınav tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti kaç TL?
- YDS BAŞVURU EKRANI ve TARİHLERİ | 2024-YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM son dakika "ais.osym.gov.tr"
- SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B, 4C'liye kök hesabı! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara en düşük...
- Gelinim Mutfakta 7 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Uyurken zayıflatıyor! En etkili göbek eriten yoğurt kürü...
- 30 günde 10 kilo verdi! Instagram hesabından paylaştı! Can Yaman son hali şoke etti! "Çok zor bir dönemdi"