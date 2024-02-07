Depremzedelere kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı, son gün ne zaman? 2024 AFAD Afetzede kira yardımı ne kadar, kaç TL?
Kahramanmaraş deprem felaketi sonrasında, afetzedelerin barınma sorunlarını hafifletmek amacıyla kira yardımı ve barınma desteği sağlanmaya başlandı. AFAD tarafından alınan Barınma Desteği ve Kira Destekleri başvuruları ile afetzedelerin ihtiyaçları karşılanmaya çalışıldı. 2024 yılında ise depremzedelere yönelik kira desteğinin ne kadar olduğu ve süresinin uzatılıp uzatılmadığına dair sorular gündeme geldi. Peki depremzedelere kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat deprem felaketi sonrasında AFAD, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere barınma desteği ve kira yardımı sağlamaya başladı. 2024 yılında ise depremzede ailelere yönelik kira desteğinin miktarı ve uzatılma durumu önemli bir gündem maddesi haline geldi. İşte konuya ilişkin son güncel gelişmeler...
Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunan Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Tüm yurdu yasa boğan depremde devlet vatandaşların her zaman yanında yer aldı. 11 ili etkileyen depremde evsiz kalan afetzedelere AFAD, bir yıl süreyle hane başı kira yardımı ödemesi gerçekleştirdi.
Hane başı kira yardımı ödeme süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ise merak konusuydu. Edinilen bilgilere göre hane başı kira desteği ödemesinin bu yıl sonuna kadar uzatılması planlanıyor. Yeni evlerine geçen afetzedelere ise yardım kesilecek.
Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
DEPREMZEDE KİRA YARDIMI NE KADAR?
6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ardından depremde ev sahibi olanlar için 5 bin TL, kiracı olanlar ise 3 bin TL olarak ödeme yapıldığı biliniyor.
Depremzede kira desteği için başvurular e – Devlet şifresi ile ''Afetzede Barınma Desteği Başvurusu'' ekranından alınıyor.
14 MİLYAR TL YARDIM
AFAD, bugüne kadar depremzedelere 14 milyar 452 milyon 608 bin 500 TL hane başı kira yardımı ödemesi gerçekleştirdi. Ocak ayı itibarıyla ev sahibi depremzedelere yapılan kira yardımı ödemesi 5 bin TL'den 7.500 TL'ye, kiracı depremzedelere yapılan kira yardımı ödemesi de 3.000 TL'den 5.000 TL'ye çıkarıldı. Zamlı kira yardımları bu ay depremzedelerin hesaplarına yattı.
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- Depremzedelere kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı, son gün ne zaman? 2024 AFAD Afetzede kira yardımı ne kadar, kaç TL?
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