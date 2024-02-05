TÜİK ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? 2024 yılın ilk enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? Beklenti ne yönde?

2023 Aralık ayında aylık bazda yüzde 2,93 artan ve yıllık bazda yüzde 64,77 olarak açıklanan enflasyon verileri, yeni yılın ilk aylarında da büyük bir önem taşıyor. 2024 Ocak ayına dair enflasyon oranları için merakla beklenen rakamlar, Aralık ayındaki artış trendini yansıtıp yansıtmayacağı konusunda önemli bir belirleyici olacak. Aylık bazda ve yıllık bazda yaşanan artışların ekonomik dengeler üzerindeki etkilerini değerlendiren Merkez Bankası, Ocak ayına ilişkin enflasyon tahminlerini belirleyerek piyasalara yön verecek. İşte detayları...

OCAK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?