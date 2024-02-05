TÜİK ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? 2024 yılın ilk enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? Beklenti ne yönde?
Fiyatlar genel düzeyindeki değişimleri ifade eden enflasyon oranları, belirli bir zaman diliminde meydana gelen ekonomik dalgalanmaları yansıtarak ülke genelindeki fiyat artışlarını ölçen önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Bu bağlamda, 2024 yılına ait Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ekonomik analizlerin ve kararların belirlenmesinde kilit bir role sahip olacaktır. Peki TÜİK ocak ayı enflasyon oranını saat kaçta açıklayacak?
2023 Aralık ayında aylık bazda yüzde 2,93 artan ve yıllık bazda yüzde 64,77 olarak açıklanan enflasyon verileri, yeni yılın ilk aylarında da büyük bir önem taşıyor. 2024 Ocak ayına dair enflasyon oranları için merakla beklenen rakamlar, Aralık ayındaki artış trendini yansıtıp yansıtmayacağı konusunda önemli bir belirleyici olacak. Aylık bazda ve yıllık bazda yaşanan artışların ekonomik dengeler üzerindeki etkilerini değerlendiren Merkez Bankası, Ocak ayına ilişkin enflasyon tahminlerini belirleyerek piyasalara yön verecek. İşte detayları...
OCAK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Ocak ayı enflasyon verileri 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
2023 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.
OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25'inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 47,46'sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 30,51'inin beklentilerinin yüzde 41,00 – 44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,33 olasılıkla yüzde 16,00 – 21,99 aralığında, yüzde 57,78 olasılıkla yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 8,72 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,86'sının beklentilerinin yüzde 16,00 - 21,99 aralığında, yüzde 50,00'ının beklentilerinin yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 13,79'unun beklentilerinin yüzde 28,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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- TÜİK ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? 2024 yılın ilk enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? Beklenti ne yönde?
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