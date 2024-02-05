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Şubat ayı kira artış oranı 2024 | Dükkan, iş yeri kira artış oranı belli oldu mu, saat kaçta? İşte hesaplama tablosu...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2024
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Şubat ayı kira artış oranı 2024 | Dükkan, iş yeri kira artış oranı belli oldu mu, saat kaçta? İşte hesaplama tablosu...

Her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları, birçok sektörde fiyat düzenlemeleri için belirleyici bir role sahiptir. Özellikle kira artışları konusunda merakla beklenen Şubat ayı enflasyon verileri, dükkan ve ev sahipleri için kira zammı beklentilerini şekillendiriyor.

Türkiye'deki kira artışları için belirleyici olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) hesaplamaları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yakında açıklanacak. 2024 yılının ilk enflasyon rakamları, kira artış oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Bu veriler, özellikle kiracılar ve ev sahipleri arasındaki mali planlamalarda önemli bir etken olacak. Peki Şubat ayı dükkan, iş yeri kira artış oranı belli oldu mu?

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Kira artış oranını da enflasyon rakamları açıklandıktan sonra belli olacak. Kira artış sınırlaması Temmuz 2024'e kadar devam diyor.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %53,86

Kira Artış Tutarı: 5.386,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.386,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 184.632,00 TL

KONUT ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL

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