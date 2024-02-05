Şubat ayı kira artış oranı 2024 | Dükkan, iş yeri kira artış oranı belli oldu mu, saat kaçta? İşte hesaplama tablosu...

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA