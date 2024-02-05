Paranın rotası ne? Hangi yatırım araçları ön plana çıkıyor? Uzman isimden 2024 tavsiyeleri

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamalarında öne çıkan satır başları:

BİTCOİN

2023 yılı genel itibarıyla çok yorgun ve çok stresli bir yol oldu, hem küresel hem de Türkiye piyasaları için…

Bütün dünyada ortak bir yatırım aracı olarak Bitcoin'i birinci sıraya alıyoruz. 2023 yılında en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Bunu yatırım aracı olarak söylüyoruz ancak, 18 bin dolar civarından 40 bin dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Burada yüzde 145-150 civarında bir getiri sağlandı. Özellikle geçen yıl çok baskılanmıştı. Özellikle insanların ağzına bal sürmek için bu süreç manipüle edilmeye devam ediyor.