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Paranın rotası ne? Hangi yatırım araçları ön plana çıkıyor? Uzman isimden 2024 tavsiyeleri

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2024 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
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Paranın rotası ne? Hangi yatırım araçları ön plana çıkıyor? Uzman isimden 2024 tavsiyeleri

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber’de 2023 yılında hangi yatırım araçları ne getirdi? 2024 yılında para nasıl değerlendirilmeli? Paranın rotası ne? Bitcoin, altın, gümüş borsa, dolar, avro gibi yatırım araçları arasında hangisi öne çıkıyor? Uzman isim tüm merak edilen soruları tek tek cevapladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamalarında öne çıkan satır başları:

BİTCOİN

2023 yılı genel itibarıyla çok yorgun ve çok stresli bir yol oldu, hem küresel hem de Türkiye piyasaları için…

Bütün dünyada ortak bir yatırım aracı olarak Bitcoin'i birinci sıraya alıyoruz. 2023 yılında en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Bunu yatırım aracı olarak söylüyoruz ancak, 18 bin dolar civarından 40 bin dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Burada yüzde 145-150 civarında bir getiri sağlandı. Özellikle geçen yıl çok baskılanmıştı. Özellikle insanların ağzına bal sürmek için bu süreç manipüle edilmeye devam ediyor.

Bitcoin dolardan farklı, dijital ve sınırlı bir varlık. Kripto para piyasasındaki yatırımcılar farklı yatırımcılardır. Bitcoin sınırlı bir varlık olduğu için aynı altın gibi değerlendiriliyor. Fiziki bir varlık olmadığı için dünya piyasalarında talep görüyor.

Borsa yine 2023 yılında en çok getiri sağlayan yüzde 200 civarında bir getiri sağlayan yatırımcıya oldukça çok kazandırdı. 2024 yılında baktığımız zamanda yine yatırımcısına kazandıracak. Ancak 2024 yılının şöyle bir özelliği olacak; daha çok profesyonel yatırımcıların kazandığı bir yıl geliyor.

Bitcoin için yasal düzenlemeler geliyor. Özellikle aracı kurumlara yeni bir standart getiriyorlar. Bu kurumlar üzerinden yapılan işlemler devlet kontrolünde olacak. Bugüne kadar baktığımız süreçte dünyanın bütün insanların dijital paralara karşı bir ihtiyaç olduğunu ve özgürlük noktasında tercih edildiğini bize göstermiş oluyor.

Dijital paraları fiziki varlık olarak taşımamak daha zahmetsiz olduğu için, genelde savaş ve gerilimlerin yaşandığı dönemde fiyat yükselir. 4 ay önce İsrail – Filistin savaşı başladığında yine kripto paralarda hızlı bir yükseliş gördük.

BORSA İSTANBUL

Borsanın hikayesi daha bitmedi. Borsada 10 bin puan dediğimiz psikolojik bir direnç seviyesi var, burası yukarı yönlü kırıldığında 15 bin puan seviyesine kadar bu yükselişler devam edecek.

KKM'den ve faizden çıkan paralar borsaya giriyor. Yabancı yatırımcılar girişleri burayı hızlandıracak. Yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye yöneltmeme gibi bir hedef var Batı tarafından… Ancak Türkiye borsası dolar ve talep bazlı hala daha ucuz olduğu için, ister istemez yabancı yatırımcılar Türkiye'yi tercih edecek.

GRAM ALTIN

Bizim geleneksel yatırım aracımız yüzde 80 civarında kazandırdı. İçeride ekonomi yönetimi değişti, baskılanan dolar kuru setini önden çektiler ve dolar 28'e kadar yükseldi. Bu da gram altının yükselişini destekledi.

TL bazında birincilik gram altında, ONS bazında o kadar bir getiri görmedik. Ancak 2024 yılında ONS bazında da bir yükseliş bekliyoruz.

Merkez bankalarının faiz politikalarında değişiklik olacak. Bugüne kadar faiz artıran merkez bankaları 2024 yılında faiz indirme sürecine başlayacak.

AVRO

Avro Türkiye'de en çok kazandıranların listesinde ikinci sırada. 2023 yılında Avro/dolar paritesinde hızlı bir yükseliş yaşadık. 2024 yılında yine ikinciliği elden bırakmayacak bir Avro var. 2024 yılında 1,12-1,15 seviyelerini bekliyoruz.

GÜMÜŞ

2024 yılının en güçlü adaylarından bir tanesi de gümüş.

ARSA

Arsanın getiri dairenin getirisine göre daha muhteşem. Türkiye genelinde yaşanılacak yeni imar alanları ile birlikte konut alanlarının fazla olması talebinde fazla olması arsayı ön plana çıkarabilir.

UZMAN İSİMDEN YATIRIM TAVSİYESİ

Benim tavsiyem; tek bir varlığa yatırım yapmayın. Belirsiz var. Hepsinden koyun sepetinize. Burada yatırım danışmanlığı ve yatırım tavsiyesi vermemekle birlikte, benim az getirim var diyen vatandaşlara derim ki; yine bireysel emeklilik sisteminden de faydalanın.

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