AYM'den "yerli ve milli" E-Ticaret Kanunu kararı! Bir kez daha tescillendi
Anayasa Mahkemesi (AYM), e-ticaret sektörü için çıkarılan ve yerli firmalar ile küçük esnafı korumak için yapılan düzenlemeleri bir kez daha tescilledi. CHP'nin E-Ticaret Kanunu ile ilgili iptal başvurusunu reddeden AYM, bu kez de Danıştay'ın E-Ticaret Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali için yaptığı başvuruyu reddetti. AYM açıkladığı gerekçeli kararda, yasa ile kamu yararının hedeflendiği ve tekelleşmeyi önleme hedefi yönünden amaca uygun olduğunu belirtmişti.
Ticaret Bakanlığının e-ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı korumak için hazırladığı kanun teklifi, beş partinin oy birliğiyle TBMM'de kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 yılının başında yürürlüğe girmişti.
Yeni yasa ile birlikte elektronik ticaret platformlarının kendi markalarını satamayacağı, aracılık edemeyeceği; net işlem hacmi 10 milyar TL'nin üzerinde olan platformların elde ettiği verileri yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanacağı yasal güvence altına alındı. Yasa ile ayrıca bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar TL'yi aşan firmalara lisans alma yükümlülüğü getirilirken, 10 ile 60 milyar TL arasında da kademeli şekilde lisans ücreti yükümlülüğü getirildi.
"HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA" MADDESİNİN İPTALİ İSTENDİ
Ancak, CHP'nin ardından Danıştay'ın da yasanın bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Danıştay'ın başvurusunda "Elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunulamaz. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilir" maddesinin iptali istendi.
DEV FİRMALARA LİSANS ÜCRETİ DE AYM'YE TAŞINDI
Danıştay ayrıca yıllık net işlem hacmi 10 milyar TL'yi aşan firmalara lisans alma ve 10 milyar TL ile 60 milyar TL'lik yıllık net işlem hacmi arasında kademeli şekilde lisans ücreti ödeme yükümlülüğü getiren maddenin de iptalini istedi. Danıştay'ın başvurusunu değerlendiren AYM, CHP'nin başvurusunda olduğu gibi, Danıştay'ın başvurusu ile ilgili de ret kararı verdi.
CHP, MECLİS'TE SAVUNMUŞ, SONRA AYM'YE GİTMİŞTİ
Meclis'te tüm partilerin desteğiyle geçen yasal düzenlemeyi savunan, dönemin Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u "yerli ve milli yasa" hazırladığı için kutlayan CHP, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, başvuru süresinin dolmasına bir gün kala kanunun iptali için AYM'ye başvuruda bulunmuştu. Dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasanın AYM'ye taşınmasına aracı olduğu ortaya çıkmıştı.
Başvuru ile ilgili ret kararı veren AYM'nin gerekçeli kararında kanunun, küçük elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların rekabet gücünü koruyarak, varlıklarını sürdürebilmelerine olanak tanıdığına hükmedilmişti. Ayrıca kanunla tüketicilerin korunduğu da ifade edilmişti. AYM, kanunun anayasal bağlamda kamu yararına dayalı meşru bir amacının bulunduğunu da ifade etmişti.
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