AYM'den "yerli ve milli" E-Ticaret Kanunu kararı! Bir kez daha tescillendi





DEV FİRMALARA LİSANS ÜCRETİ DE AYM'YE TAŞINDI

Danıştay ayrıca yıllık net işlem hacmi 10 milyar TL'yi aşan firmalara lisans alma ve 10 milyar TL ile 60 milyar TL'lik yıllık net işlem hacmi arasında kademeli şekilde lisans ücreti ödeme yükümlülüğü getiren maddenin de iptalini istedi. Danıştay'ın başvurusunu değerlendiren AYM, CHP'nin başvurusunda olduğu gibi, Danıştay'ın başvurusu ile ilgili de ret kararı verdi.