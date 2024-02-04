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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.02.2024 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan ilk açıklama

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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