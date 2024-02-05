Merkez Bankası duyurdu! Bankada parası olanlar dikkat: FAST'te yenilik
Merkez Bankası, FAST ile ilgili bir yeniliğin devreye alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Ödeme İste Katman Servisi devreye alınmıştır" ifadeleri kullanılırken; FAST'in şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermesinin amaçlandığı bildirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Ödeme İste Katman Servisinin devreye alındığını bildirdi.
TCMB duyurusuna göre, alacaklının borçludan FAST ödemesi talep etmesine imkan sağlayan FAST Ödeme İste Katman Servisi kullanıma açıldı.
İlk etapta kişiden kişiye ödemeler için üretime alınan katman servisi, 2 kişi arasında ödemenin alacaklı tarafından başlatılması için haberleşme ve onay mekanizması hizmeti sunarak para transferinin başlatılmasını sağlıyor.
Ödeme İste Katman Servisi, kişiden kişiye ödemelere ilave olarak çeşitli iş modelleriyle birlikte çalışabilir bir tasarıma sahip.
Servis, ilerleyen fazlarda e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok alanda katma değer oluşturacak.
7 gün 24 saat anlık ve güvenli para transferi imkanı sunan FAST Sistemi'nin katılımcı sayısının 2023 yılında 36'ya çıktığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST Sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacmi ocak ayında günde ortalama 11 milyon olarak izlenmiştir.
FAST sisteminin katman servisleri ile birlikte sunduğu yenilikçi teknolojilerle hem ödemeler alanında rekabet ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin önünü açacağı hem de kullanıcıların finansal durumlarını kolayca yönetip günlük hayatlarını kolaylaştırarak şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermesi amaçlanmaktadır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 35 kiloya düştü! Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! 'Tablet Reis' bakın şimdi ne halde...
- Miraç Kandili'nde 100 istiğfar çekilir mi, nasıl çekilir? TÖVBE DUASI OKUNUŞU 🤲 | Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler...
- Oyuncu Ali Burak Ceylan depremzedelere yardım eli uzattı! Cüzdanını bulan aileyi köşke yerleştirdi
- Emekliye 16.216 TL, Memura 36.146 TL maaş! %6.70'lik hesap kitap yapıldı! Öğretmen, polis, avukat, doktor temmuz bordro tablosu...
- ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm fragmanı: Leyla'yı hapiste neler bekliyor?
- Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i bakın nasıl değişmiş! 80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın yıldızı...
- Öldürüldü, parası tatilde harcandı! Cinayet Müge Anlı'da açığa çıktı! Hasan Çelik'in katil zanlısına tutuklama kararı
- 1 TL ve karbonat mucizesi! Buzdolabında 1 gece bekletin, bakın ne oluyor!
- Miraç gecesi mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu'ndan özel dua... Miraç Kandili'nde Tövbe ve İstiğfar huzur kapıları açılıyor
- Safir dizisinin Ateş'i İlhan Şen'in gerçek mesleğini duyanlar inanamadı! Oyunculuk için her şeyden vazgeçmiş...
- Yeliz Yeşilmen'e dolandırıcılık şoku! Pasaportunu paylaştı! "Evladım gibi gördüm ama neler yapmış..."
- Miraç Kandili süte okunacak dualar, sureler, ayetler listesi | Miraç Kandil'inde neden süt içilir ve dağıtılır? Diyanet açıklaması...