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Altın rotasını aşağı kırdı! Altın fiyatlarında ki son durum nedir?

EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 05.02.2024 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
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Altın rotasını aşağı kırdı! Altın fiyatlarında ki son durum nedir?

ABD’den gelen verilerle birlikte altın fiyatları rotasını yeniden belirledi. Ons altın ve gram altın fiyatlarında düşüş var ve gram altında fiyat psikolojik sınırın altına geriledi. A Haber muhabiri Aslı Bilger ve konuğu Finans Analisti İslam Memiş detayları anlattı. İşte haberin detayları…

Geçtiğimiz hafta cuma günü 2014 lirayı gören gram altın tarihi rekor kırmıştı. Zirveyi gördükten sonra gram altında düşüş gözlenmişti. Peki yeni haftada piyasada son durum ne?

GRAM ALTIN REKORDAN DÖNDÜ

Cuma günü 2014 liraya kadar yükselen gram altın 1986 lirayı gördükten sonra 1996 liradan kapandı.

ONS ALTIN DA GERİLEDİ

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 2057 doları gördükten sonra gerileyen ons altın 2036 dolardan kapandı.

Altının seyri hakkında ki detayları Finans Analisti İslam Memiş şöyle yorumladı; "Geçen hafta dalgalı bir seyirdeydi. Çarşamba gününe kadar baskı altında kalan altın fiyatları hem ons bazında hem gram bazında Çarşamba gününden sonra yükselişe geçti. Gram altında 2070 lira seviyesine kadar yükselişler gördük. Ons altın tarafında 2057 dolar seviyesine kadar yükselişler gördük."

"Geçen hafta ABD tarafından açıklanan veriler önemliydi faiz kararları önemliydi. Biz yine küresel çapta ki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Bu hafta da dalgalı bir seyir bekliyoruz. Haftaya baskı altında başladı sabah saatlerinde yüksekti ama yavaş yavaş düşüşe geçiyor. Ons altında 2025 dolar seviyesi var şu an da. Gram altın serbest piyasalarda kapalı çarşı piyasasında 2055 lira seviyesinde. Çarşamba gününden sonra bu yükselişlere devam edileceğini ön görüyoruz. Ons altındaki hedef noktamız 2070 dolar seviyesi gram altın 2090 lira seviyesi."

"Ons altında 2018 dolar destek seviyesini takip edeceğiz. Baskılanan yatay sakin seyirde altın alacak dolar alacak vatandaşlarımıza alım fırsatı sunmaya ediyoruz. Yılın ikinci yarısıyla alakalı merkez bankalarının faiz indirme beklentileri, jeopolitik gerilimlerin devam ediyor olması, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin devam ediyor olması altının yine güvenli liman gömleğini giymesine neden oluyor ve altın yine güçlü duruşunu 2024 yılında da koruyacaktır."

"Bu yıl ile alakalı altın hakkında ki ön görülerimiz yaz aylarında 2500 lira 2700 lira seviyesinde olmasıdır. Bu yıl sonuna kadar da 3000 lira seviyesine kadar ulaşmasıdır."

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