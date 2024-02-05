Altın rotasını aşağı kırdı! Altın fiyatlarında ki son durum nedir?

"Geçen hafta ABD tarafından açıklanan veriler önemliydi faiz kararları önemliydi. Biz yine küresel çapta ki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Bu hafta da dalgalı bir seyir bekliyoruz. Haftaya baskı altında başladı sabah saatlerinde yüksekti ama yavaş yavaş düşüşe geçiyor. Ons altında 2025 dolar seviyesi var şu an da. Gram altın serbest piyasalarda kapalı çarşı piyasasında 2055 lira seviyesinde. Çarşamba gününden sonra bu yükselişlere devam edileceğini ön görüyoruz. Ons altındaki hedef noktamız 2070 dolar seviyesi gram altın 2090 lira seviyesi."