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Sağlıkta sözleşmeli personel kadro sayısı artıyor! TBMM Başkanlığına sunuldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.02.2024 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
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Sağlıkta sözleşmeli personel kadro sayısı artıyor! TBMM Başkanlığına sunuldu

Son dakika haberine göre Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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