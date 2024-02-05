İşte 2024’ün ilk enflasyon rakamı! TÜİK açıkladı! Ocak ayı enflasyonu açıklandı...

EN YÜKSEK ARTIŞ OTEL VE LOKANTALARDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu.