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İşte 2024'ün ilk enflasyon rakamı! TÜİK açıkladı! Ocak ayı enflasyonu açıklandı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.02.2024 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
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İşte 2024’ün ilk enflasyon rakamı! TÜİK açıkladı! Ocak ayı enflasyonu açıklandı...

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon, Ocak 2024'te aylık bazda yüzde 6,70 oranında artarken yıllık bazda beklenti yüzde 64,86 olarak duyuruldu. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda enflasyonun düşüşü için tarih verirken "Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

OCAK AYINDA ENFLASYON 6,70

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ OTEL VE LOKANTALARDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ocakta bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,68 ile sağlık oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan ocak ayı itibarıyla, 8 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 131 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,60 olarak gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK: İKİNCİ YARIDA GERİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir." dedi.

Ocak ayı enflasyonu açıklandı! OCAK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

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