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Ocak ayı enflasyonu açıklandı! İşte 2024'ün ilk enflasyon rakamı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 10:15
Enflasyon, Ocak 2024'te aylık bazda yüzde 6,70 oranında artarken yıllık bazda beklenti 64,86 olarak açıklandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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