Ocak ayı enflasyonu açıklandı! İşte 2024'ün ilk enflasyon rakamı...

Enflasyon, Ocak 2024'te aylık bazda yüzde 6,70 oranında artarken yıllık bazda beklenti 64,86 olarak açıklandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN