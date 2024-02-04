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Bakan duyurdu! Aile ve Gençlik Fonu başvuruları için tarih belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.02.2024 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
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Bakan duyurdu! Aile ve Gençlik Fonu başvuruları için tarih belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız" dedi.

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