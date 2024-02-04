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Bakan Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması: Başvurular 15 Şubat'ta başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2024 13:42
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da "Aile ve Gençlik Fonu"na ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Başvurular 15 Şubat’ta başlıyor
"Başvurular 15 Şubat'ta başlıyor"
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