Dünya ticaretine yön verecek proje! Kalkınma Yolu için geri sayım sürüyor: Kızıldeniz ve Ümit Burnu'nu sollayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yapımı süren "Kalkınma Yolu"nun dünya ticareti için çok önemli bir alternatif olacağını söyledi. Ümit Burnu'ndan 45, Kızıldeniz'den ise 35 günde yapılan nakliyelerin bu yol aracılığı ile 25 günde gönderilebileceğini bildiren Bakan Uraloğlu, "Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ümit Burnu'ndan yaklaşık 45 ve Kızıldeniz'den yaklaşık 35 günde yapılan nakliyelerin, yapımı süren Kalkınma Yolu ile 25 günde gerçekleştirilebileceğini söyledi. Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
FİNANSMAN SAĞLANACAK
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, Irak ile en önemli konunun Kalkınma Yolu Projesi olduğunu söyledi. Görüşmede bu konuda gelinen noktanın ele alındığını dile getiren Uraloğlu, Irak tarafının projede büyük yol kat ettiğini bildirdi. Konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Yıl içinde inşallah buranın finansmanı ve ihalesiyle ilgili gelişmeleri de göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak'a yapacağı ziyaret sırasında bazı kararların alınabileceğini karşılıklı konuştuk. Kalkınma Yolu'nun devamında da ülkemizde yapmamız gereken işler hakkında bilgi verdik. Biz de onları hızlıca yürütüyoruz" diye konuştu.
GEMİ TRAFİĞİNE DİKKAT
Kızıldeniz'deki olaylardan dolayı Ümit Burnu'nda oluşan gemi trafiğine dikkati çeken Abdulkadir Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Ümit Burnu'ndan yaklaşık 45 ve Kızıldeniz'den yaklaşık 35 günde yapılan nakliyelerin 'Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde sadece 25 günlük bir sürede yapılabileceğini biliyoruz. Onun da ne kadar kıymetli olduğunu farkındayız. Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz."
TÜRK FİRMALARININ TECRÜBESİNDEN YARARLANACAĞIZ
Iraklı Bakan Sadavi de Kalkınma Yolu Projesi'nin Fav Limanı, demir yolları ve kara yolları olmak üzere 3 ana konudan oluştuğunu anlattı. Sadavi, "Kalkınma Yolu Projesi'nde Büyük Fav Limanı yüzde 85, demir yolları yüzde 55 ve otoyollar ise yüzde 35 tamamlanmış durumda. Mali ve ekonomik konular devam ediyor. Etüt çalışmalarımız da devam ediyor. İki ülkenin bu projeyle ilgili ofisler açması noktasında anlaştık. Ayrıca, demir yolu ve limanlar konusunda Türk firmalarıyla görüşeceğiz, firmaların tecrübelerinden yaralanmak isteriz" diye konuştu. Öte yandan görüşmede, iki ülke arasında tır taşımacılığının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılamasının kararlaştırıldığı da bildirildi.
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