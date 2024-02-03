Dünya ticaretine yön verecek proje! Kalkınma Yolu için geri sayım sürüyor: Kızıldeniz ve Ümit Burnu’nu sollayacak





TÜRK FİRMALARININ TECRÜBESİNDEN YARARLANACAĞIZ

Iraklı Bakan Sadavi de Kalkınma Yolu Projesi'nin Fav Limanı, demir yolları ve kara yolları olmak üzere 3 ana konudan oluştuğunu anlattı. Sadavi, "Kalkınma Yolu Projesi'nde Büyük Fav Limanı yüzde 85, demir yolları yüzde 55 ve otoyollar ise yüzde 35 tamamlanmış durumda. Mali ve ekonomik konular devam ediyor. Etüt çalışmalarımız da devam ediyor. İki ülkenin bu projeyle ilgili ofisler açması noktasında anlaştık. Ayrıca, demir yolu ve limanlar konusunda Türk firmalarıyla görüşeceğiz, firmaların tecrübelerinden yaralanmak isteriz" diye konuştu. Öte yandan görüşmede, iki ülke arasında tır taşımacılığının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılamasının kararlaştırıldığı da bildirildi.

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