Emekliye bayram ikramiyesine zam formülü! Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekliye ne ödenecek? 10 bin TL...

TARİHE DİKKAT!

İkramiyelerden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre 31 Mart'a kadar emekli olanlar ya da başvuru yapanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek. Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilmek için de Mayıs sonuna kadar emekli olmak ya da başvuru yapmak gerekiyor.