Bakan Ömer Bolat Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen İhracat Zirvesi’nde konuştu: Fırsatçılara izin yok!





İHRACATÇILARIN SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, ihracatın ülke ekonomisine katkısının öneminin bilincinde, Anadolu'nun da bu başarıdaki rolünün farkında olan bir grup olarak uzun süredir il il dolaştıklarını söyledi. Güngör, "İhracatçıların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bugün de dünyaya kayısıyı yediren Malatya'dayız. Malatya geçen yıl yaşadığımız asrın felaketi depremin etkisine rağmen ihracatını sınırlı bir düşüşle tamamladı. 125 ülkeye ihracat yapan ilde sadece kuru kayısı ihracatından sağlanan gelir 400 milyon dolar. Bu rakamlara bir taraftan depremin yarasını sarmaya çalışırken diğer taraftan kalifiye eleman sorunu yaşarken ulaşılmasının ne derece önemli olduğunun farkındayız. Türkiye bugün 255 milyar dolar ihracat rakamını geçmişse bunda Anadolu illerinin başarısının katkısı büyük. İnşallah bu yıl da 100 bini geçen ihracatçı ordusu 375 milyar dolar hedefini geçerek, dünyada Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edecek" şeklinde konuştu.



6 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı yaptığı konuşmada depremin birinci yıldönümünde hükümetin yaptığı çalışmalarla şehri önemli oranda ayağa kaldığını söyledi. Vali Yazıcı, "Şehrimizde 36.500 ağır hasarlı bina var. Şu anda 73 konteyner kentte 117 bin vatandaşımız yaşıyor. 3.150 ticari konteynerde esnafımız satış yapıyor. Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 7.542 köy evinin, 14.300 konutun ihalesini yaptı. Bunun 6 bini teslime hazır, 6 Şubat'ta çekilecek kuralarla sahiplerine kavuşacak" ifadelerini kullandı. Şehrin çok zor günlerden geçtiğini söyleyen Vali Yazıcı "İnşallah birkaç yıla kadar Malatya, eskisinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Bunun için kenetlendik, inanıyoruz, başaracağız" ifadelerini kullandı.



GÜMRÜK KAPILARIMIZ DÜNYA STANDARTININ ÜSTÜNDE

AK Parti iktidarında 21 yılda ulaştırma alanında muhteşem işler yapıldığı bilgisini paylaşan Bakan Bolat, "Türkiye'de 170 gümrük müdürlüğü, 154 gümrük kapısı var. Türkiye'nin 620 milyar dolarlık ithalat ve ihracatı bu gümrük kapılarından gelip geçiyor. Yılda 8.3 milyon konteynır, 183 milyon yolcu, 4 milyon TIR, 8.3 milyon araç geçiyor. Burada herkes görevini başarıyla yapıyor. İhracatın yüzde 2'si ithalatın da yüzde 13-14'ü fiziksel kontrolden geçiyor. Gümrük kapılarımıza yaptığımız teknolojik yatırım dünya standartlarının üstünde. Bu yıl gümrük kapılarına yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.



ORGANİZASYONA DEV SPONSORLARDAN DESTEK

T.C. Ticaret Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ana sponsorları Halk Bankası, Türk Telekom, Ziraat Bankası, co-sponsoru Papara, destek sponsorları ise Mövenpick ve Baştürk Cam oldu.

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