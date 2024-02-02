Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Malatya’da gerçekleştirildi! Bakan Bolat: Cari açık geriliyor



KUR HEDEFİMİZ YOK

İhracatçıların kurun düşük olduğu yönündeki taleplerini de değerlendiren Bakan Bolat, kura müdahale gibi bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi. Bolat, şu değerlendirmede bulundu: "Kur artışı yoluyla ihracatı artıracak bir ekonomi politikası izlemeyi düşünmüyoruz. Çünkü kurdaki artış anında fiyatlara yansıyor. Bu da enflasyonu artırıyor, girdi maliyetlerini yükseltiyor yapışkan bir etki yaratıyor. İthalat yapılan ülkeler de bunu çok rahat gördükleri için fiyatlarda düşüş istiyorlar. Dolayısıyla bize bir getirisi olmuyor. Bizim amacımız kurda istikrar sağlamak. Bizim kur hedefimiz yok, piyasa dengesi içinde kur kendi değerini bulacaktır. Zaten ani yükselişler bize zarar verir."



İSRAİL'LE TİCARET YÜZDE 50 AZALDI

İsrail'le devam eden ticarete dair de açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, İsrail zulmüne karşı duran en güçlü ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ticarette Türkiye'nin fazla verdiğini anlatan Bakan Bolat, İsrail'e ticaretimizde yüzde 50'ye yakın bir azalma olduğu bilgisini verdi. Aralık ayında 430 milyon dolar seviyesinde olan ticaretin Ocak ayında 338 milyon dolara gerilediğini söyleyen Bakan Bolat, "Öncelikle şunu söyleyelim hiçbir devlet kuruluşumuz İsrail'le ticaret yapmıyor. Özel sektör ve yabancı sermayeli firmalarımızın ise ticareti azalan oranda devam ediyor. Çünkü onların sözleşmeleri, kontratları var. Ona uygun ilerlemeleri gerekiyor. Biz Ticaret Bakanlığı olarak İsrail'i hedef pazar ülkeler arasından çıkardık" dedi.



GÜMRÜK KAPILARIMIZ DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE

AK Parti iktidarında 21 yılda ulaştırma alanında muhteşem işler yapıldığı bilgisini paylaşan Bakan Bolat, "Türkiye'de 170 gümrük müdürlüğü, 154 gümrük kapısı var. Türkiye'nin 620 milyar dolarlık ithalat ve ihracatı bu gümrük kapılarından gelip geçiyor. Yılda 8.3 milyon konteynır, 183 milyon yolcu, 4 milyon TIR, 8.3 milyon araç geçiyor. Burada herkes görevini başarıyla yapıyor. İhracatın yüzde 2'si ithalatın da yüzde 13-14'ü fiziksel kontrolden geçiyor. Gümrük kapılarımıza yaptığımız teknolojik yatırım dünya standartlarının üstünde. Bu yıl gümrük kapılarına yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.