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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplarda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2024
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara yatıldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, "225 milyon 746 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını kaydetti.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"225 milyon 746 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"

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