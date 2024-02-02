Türkiye bunu yapabilen 5 ülkeden biri oldu! Yeni hedef dünyada marka olmak! Yerli sinyalizasyon sistemi nasıl geliştirildi?

DOST VE KARDEŞ ÜLKELERDE DE KULLANILACAK

Akyol, bu sistemi özellikle dost ve kardeş ülkelerdeki projelerde de kullanmak üzere bazı görüşmeler yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin inşaat ve müteahhitlik sektörünün dünya çapında önemli projeler yürüttüğüne işaret eden Akyol, Türkiye'nin artık bir ülkede aldığı metro inşaatı projesini, milli olarak geliştirdiği vagon ve tren setleri ile sinyalizasyon sistemleriyle uçtan uca yapma imkanına kavuştuğunu bildirdi.

Bu yetkinliğin, ihracatı da destekleyeceğini aktaran Akyol, şunları kaydetti: "Gelecek aylarda yeni projelerle Türkiye'de bu yetkinliği genişletmeyi sürdüreceğiz. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında teknolojilerimizi ihracatla, dost ve kardeş ülkelerin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Bu konuda Türk Cumhuriyetleri'yle görüşmelere başladık. Onlar en hızlı ve kolay iş yapabildiğimiz ülkeler. Türkiye'nin gönül coğrafyasında kapılar daha kolay açılıyor. Müteahhitlik sektörümüz dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandırıyor. Onların olduğu her yerde ASELSAN da bu milli teknolojileriyle onlara eşlik edecek."