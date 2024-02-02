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İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru geldi! Bakan Ömer Bolat verileri açıkladı yeni hedefi duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru geldi! Bakan Ömer Bolat verileri açıkladı yeni hedefi duyurdu

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi. Bakan Bolat, "Hedefimiz 267 milyar dolara ulaşmak." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'da ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söylerken, "Hedefimiz 267 milyar dolara ulaşmak." dedi.

2024 yılının ocak ayında dış ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında artarak 20 milyar 28 milyon dolara ulaştığını belirten Bolat, böylece tarihin en yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşıldığını aktardı.

İthalatın, ocak ayında yüzde 22 oranında artarak 26 milyar 201 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Bolat, böylece ocak ayında dış ticaret açığının bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında güçlü bir şekilde gerilemeyi sürdürerek 6,2 milyar dolara indiğini kaydetti.

Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 18,9 puan artarak 2024 ocak ayında yüzde 76,4'e yükseldiğini ifade etti.

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