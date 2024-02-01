Çalışma hayatında devrim gibi yenilikler! Ücreti eksik yatırana ceza artacak

Farklı yasalarda yer alan düzenlemeler tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu hazırlıklar kapsamında işçi ve işveren tarafının yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan 4 yıllık stratejik planda yapılacak düzenlemelere ilişkin ipuçları da yer aldı. Stratejik planda yer alan tespitlere göre çalışan açısından hayati önem taşıyan ücretin eksik yatırılması ya da ödenmemesine yönelik yaptırımlar yeniden düzenlenecek. Ücretin ödenmemesinde kast unsurunun aranması, idari para cezası açısından caydırıcılık unsurunu azalttığı belirtildi. Planda yapılan bazı tespitler şöyle: Mevcut kanunda ücretin günlük ya da maktu belirlenmesine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle 28, 29,30, 31 gün sürmesi durumunda ücretin ne şekilde belirleneceği, ödeme konusunda farklı uygulamalar ortaya çıkıyor.