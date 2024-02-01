Ehliyetinin süresi dolanlar dikkat! Bu tarihi kaçırırsanız ceza alabilirsiniz

Kimlik ve ehliyetlerdeki değişiklikler devam ediyor. Randevu olarak nüfus müdürlükleri vasıtasıyla çok kısa sürede işlemler gerçekleşip yeni kimlik ve ehliyetler eve kadar kargoyla geliyor. Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi yok. Ehliyetler için de son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.



11 AY KALDI

Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sadece 11 ay kaldı. 11 ay içinde sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kısa sürede kargolanıyor. Ehliyet değişimi yapılacağı için arada geçecek ehliyetsiz süre için de evrak veriliyor ve 1 ay süreyle ehliyet yerine geçiyor. Yeni ehliyet teslim edildikten sonra geçici evrak imha edilebilir.