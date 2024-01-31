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ABD yılın ilk faiz kararı beklentisi ne yönde? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2024
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ABD yılın ilk faiz kararı beklentisi ne yönde? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED'in (ABD Merkez Bankası) faiz kararı, yatırımcılar tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor. Yılın ilk politika faiz kararı, ekonominin temel belirleyicilerine önemli bir yön çizecek. Bu karar, finansal piyasalarda ve ekonomide etkileriyle birlikte dikkatle takip edilen kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

ABD Merkez Bankası (FED), 2024 yılının ilk faiz toplantısı ile faiz kararını belirleyecek. Altın, dolar, kripto para ve borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilen Ocak ayı faiz kararı, piyasalara yön verecek önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD yılın ilk faiz kararı beklentisi ne yönde?

FED FAİZ KARARI TARİHLERİ

2024 yılının ilk FED faiz kararı, ABD Merkez Bankası'nın 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıyla belirlenecek. Kararın toplantının sona ermesinin ardından 31 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ARALIK AYINDA ALINAN FED FAİZ KARARI

Aralık ayında alınan FED faiz kararında, politika faizini değiştirmeme kararı alınarak yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. Yılın son toplantısında, Fed 22 yılın zirvesindeki politika faizini koruyarak, üst üste 3. toplantıda faizleri değiştirmemiş oldu. Başkan Jerome Powell'ın temkinli bir politika izleyeceklerini belirttiği toplantı, beklentilere paralel olarak geçti.

PİYASALARDAKİ BEKLENTİLER VE JOHN WİLLİAMS'IN AÇIKLAMALARI

Piyasalar Fed'den faiz indirimi beklerken New York Fed Başkanı John Williams, faizlerin bir süre daha sıkı kalacağının sinyalini verdi.

Williams, Wall Street'in hızlı fiyatlamalarına karşın Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine yaklaştığından emin olması gerektiğini belirtti.

FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

FED 2024 yılında 8 faiz kararı toplantısı gerçekleştirecek. ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri şu şekilde;

📍30-31 Ocak 2024

📍19-20 Mart 2024,

📍30 Nisan-1 Mayıs 2024,

📍11-12 Haziran 2024,

📍30-31 Temmuz 2024,

📍17-18 Eylül 2024,

📍6-7 Kasım 2024

📍17-18 Aralık 2024.

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