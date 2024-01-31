ABD yılın ilk faiz kararı beklentisi ne yönde? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED), 2024 yılının ilk faiz toplantısı ile faiz kararını belirleyecek. Altın, dolar, kripto para ve borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilen Ocak ayı faiz kararı, piyasalara yön verecek önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD yılın ilk faiz kararı beklentisi ne yönde?