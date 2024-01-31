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Trafik cezalarında indirimli ödeme süresinde değişiklik Resmi Gazete’de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2024
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Trafik cezalarında indirimli ödeme süresinde değişiklik Resmi Gazete’de

İçişleri Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.

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