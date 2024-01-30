Atılan adımlar meyvesini veriyor! IMF Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya yükseltilirken gelecek yıl için yüzde 4,1 olarak korunduğu aktarıldı.

Hindistan ekonomisinin bu ve gelecek yıla dair büyüme beklentilerinin de yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e çıkarıldığı belirtilen raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 1,1'den yüzde 2,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 1,1'e yükseltildiği kaydedildi.