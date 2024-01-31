Emeklilerin gözü Resmi Gazete’de! Hangi Emekli ne kadar fark alacak? Kök maaş nasıl hesaplanacak? Ek zam farkı ne zaman yatırılacak?

SSK 2000 öncesi emekli:

2023 aralık itibariyle kök maaşı 7 bin 616 liraydı. Enflasyon zammı yüzde 37,50 çıktığı için 10 bin 477 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 10 bin 860 liraya yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yüzde 6,65 zam daha yapıldığını açıklayarak kök maaşın 11 bin 367 liraya yükseldiğini açıkladı.

2000 sonrası emekli:

Genelde EYT'li olan emekliler için kök maaş 4 bin 723 liraydı. Enflasyon zammı yüzde 37,50 çıktığı için 6 bin 494 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 7 bin 49 liraya yükselmiş oldu. Taban aylık 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselmişti ve emeklilerin maaşı bu taban aylığın altında kalıyorsa 2 bin 951 lira hazine desteği sağlanarak 10 bin liraya tamamlanmış oldu.

BAĞKUR (Esnaf) emekli:

Kök maaşı 6 bin 820 liraydı. Enflasyon zammıyla yüzde 37,50 çıktığı için 9 bin 382 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 9 bin 725 liraya yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yüzde 6,65 zam daha yapıldığını açıklayarak kök maaşın 10 bin 178 liraya yükseldiğini açıkladı.

BAĞKUR (Tarım) emekli:

Kök maaşı 5 bin 420 liraydı. Enflasyon zammı yüzde 37,50 çıktığı için 7 bin 456 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 7 bin 728 liraya yükselmiş oldu. Taban aylık 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselmişti ve emeklilerin maaşı bu taban aylığın altında kalıyorsa 1 bin 911 lira hazine desteği sağlanarak 10 bin liraya tamamlanmış oldu.