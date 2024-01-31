Emeklilerin gözü Resmi Gazete’de! Hangi Emekli ne kadar fark alacak? Kök maaş nasıl hesaplanacak? Ek zam farkı ne zaman yatırılacak?
Emekli kök maaş zammı yüzde 49,25’e yükselirken, en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıktı. SSK, BAĞ-KUR emekli zammı düzenlemeleri Meclis’ten geçerek yasalaştı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giriyor. Milyonlarca emekli yüzde 11,68’lik refah payı ile beraber vergi iadesi kapsamında ek ödeme de alacak. SSK, BAĞ-KUR maaş farkı ne zaman yatacak? Kim ne kadar emekli maaşı zam farkı alacak? A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok Sebep Sonuç programında uzman isimler anlattı.
Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nun geçti ve torba yasa eklendi. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Emekliye ek zam için son bir aşama kaldı. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra emekli maaş farkı ödemeleri için SGK çalışmalara başlayacak ve yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacak.
EMEKLİ MAAŞLARINA ÇİFTE ARTIŞ
Maaşları 10 bin liranın altında kalan kök aylıkları düşük emekliler için böylece iki artış birden yapılmış olacak. Öncelikle yüzde 49,25 oranında artış alan düşük maaşlı emeklileri ayrıca seyyanen ödeme de yapılacak. 10 bin liranın altında kalan tüm maaşlar seyyanen ödeme ile taban maaş olan 10 bin TL'ye tamamlanacak.
Ali Duman- Sosyal Güvenlik Uzmanı
"Biliyoruz ki TBMM'de maaş güncellemelerinin yüzde 49,25'e yükseltilmesiyle ilgili madde onaylandı. Kanunun içerisinde emeklilik ile ilgili başka maddelerde var bunlarda tamamlandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. 1 hafta içerisinde bu maaş farkları hesaplara yatar ocak ayı farkları.
Vatandaşımız herhangi bir maaş kaybına zarara uğramıyor. 1 Ocak 2024'ten itibaren dikkate alınacağı için ocak ayında alınamayan maaş farkı şubat ayında yatırılacak. Yani hem şubat ayı maaşları güncellenmiş olacak hem de maaş farklarını almış olacaklar."
"Normalde açıklanan tüfe yüzde 37,57 fakat sonradan yüzde 5'lik bir refah payı gelmişti daha sonrasında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'ın ve emeklilerimizin sesinin duyulasıyla emekliler arasında tam bir eşit adalet gelmesine sebep oldu. Bütün emeklilerimiz 2024 itibariyle aynı oranda zam alacaklar ve bu temmuz ayında da böyle olacak."
EK ZAM KAYNAKLI EMEKLİ MAAŞ FARKI
Yüzde 37,57'lik zam sonrası kök aylığı 7500 liranın altında kalanlar yasal düzenleme yapılıncaya kadar 7500 lira alırken yüzde 49,25'lik artış ve yüzde 4 ek ödeme ile 11 bin 641 lira alacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 15 bin 522 lira, 12 bin 500 lira olanın 19 bin 402 lira, 15 bin lira olanın 23 bin 283 lira, 20 bin lira olanın da 31 bin 44 lira olacak. Emeklilerin kendi işlerinde ayrı sınıfları bulunmakta bunlar;
SSK 2000 öncesi emekli:
2023 aralık itibariyle kök maaşı 7 bin 616 liraydı. Enflasyon zammı yüzde 37,50 çıktığı için 10 bin 477 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 10 bin 860 liraya yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yüzde 6,65 zam daha yapıldığını açıklayarak kök maaşın 11 bin 367 liraya yükseldiğini açıkladı.
2000 sonrası emekli:
Genelde EYT'li olan emekliler için kök maaş 4 bin 723 liraydı. Enflasyon zammı yüzde 37,50 çıktığı için 6 bin 494 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 7 bin 49 liraya yükselmiş oldu. Taban aylık 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselmişti ve emeklilerin maaşı bu taban aylığın altında kalıyorsa 2 bin 951 lira hazine desteği sağlanarak 10 bin liraya tamamlanmış oldu.
BAĞKUR (Esnaf) emekli:
Kök maaşı 6 bin 820 liraydı. Enflasyon zammıyla yüzde 37,50 çıktığı için 9 bin 382 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 9 bin 725 liraya yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yüzde 6,65 zam daha yapıldığını açıklayarak kök maaşın 10 bin 178 liraya yükseldiğini açıkladı.
BAĞKUR (Tarım) emekli:
Kök maaşı 5 bin 420 liraydı. Enflasyon zammı yüzde 37,50 çıktığı için 7 bin 456 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 7 bin 728 liraya yükselmiş oldu. Taban aylık 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselmişti ve emeklilerin maaşı bu taban aylığın altında kalıyorsa 1 bin 911 lira hazine desteği sağlanarak 10 bin liraya tamamlanmış oldu.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde yapılıyor.
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