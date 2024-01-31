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SON DAKİKA! Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2024
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SON DAKİKA! Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı!

Son dakika haberi Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul bugünkü işlemlerde 8577 puana kadar yükseldi ve böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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